حضور «امتزاج» در جشنواره پونای هند

به گزارش ایرنا از روابط عمومی فیلم، فیلم کوتاه «امتزاج» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین وادی‌زاده پیش از این به چهار جشنواره در کشورهای استرالیا، انگلیس، فرانسه و لیتوانی راه‌ یافته بود.

این فیلم در فضای ضدجنگ به همراه نورپردازی‌های هاردلایت برای نخستین بار در ایران ساخته و در تولید آن از جلوه‌های ویژه استفاده شده است.

«امتزاج» پیش از این از نهمین جشنواره Colortape دیپلم افتخار دریافت کرد و به نخستین جشنواره Activists Without Borders و دومین جشنواره Voice of the future (IFF) راه یافته است.

جشنواره Colortape International Film، جشنواره‌ای چندفرهنگی است که هنر و فرهنگ جهانی را از طریق فیلم ترویج می‌کند و دیدگاه خلاقانه فیلم‌سازان سراسر جهان را به‌ عنوان مدافع و مروج صلح، عشق، دوستی و احترام متقابل، به‌ نمایش می‌گذارد.

همچنین جشنواره فیلم فعالان بدون مرز (Activists Without Borders) دروازه‌ای به سوی دنیای سینمای متحول است که فیلم‌های مستند و درام با مضمون عدالت اجتماعی و آینده‌ای بهتر را شامل می‌شود.

جشنواره Voice of the future نیز به عنوان چراغی برای سینمای مستقل است و استعدادهای نوظهور کارگردانان جوانی را پرورش می‌دهد که جرأت دارند دیدگاه‌های منحصربه‌فرد خود را از آنچه در پیش است ایجاد کنند.

فیلم کوتاه «امتزاج» در دومین جشنواره Bridge of peace نیز نامزد دریافت جایزه شده است.

پل صلح (Bridge of peace) یک جشنواره فیلم آنلاین فرانسوی است و می‌خواهد توجه مخاطبان را به مشکلات مبرم بشریت معطوف کند تا پاسخی برای سوال «چگونه در جهانی بدون جنگ، بدون ظلم و ستم زندگی کنیم؟» پیدا کنند.

در خلاصه فیلم آمده است: «جهانی دیگر باید ساخت، شاید بدون درد و رنج، شاید پر از رنج و استبداد ...»

دیگر عوامل فیلم کوتاه «امتزاج» عبارتند از: استوری بورد: اوستا فروردین، بازیگران: رها فریدونی، محمد سیاهکلی، ایرج تدین، امید داستانگو، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: سیاوش درستکار، منشی صحنه: پریسا دادخواه، مدیر فیلمبرداری: شاهین عراقی، طراح لباس و صحنه: علی شایانفر، طراح گریم: ملیکا راد، صدابردار: میلاد شالی، مدیر تولید: رامین بهزادی، مدیر تدارکات: اسماعیل حسنی، دستیار تدارکات: علی فاضلی، محمدرضا پیشکاری، عکاس: یوسف شادکانی، جلوه‌های ویژه: مهدی شیخ‌طادی، کامیار شفیع‌پور، صداگذار: محمود خرسند.