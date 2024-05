به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، بررسی رویترز از صدها سند مناقصه نشان می دهد که ۱۰ نهاد چینی تراشه های پیشرفته انویدیا (Nvidia) را که در محصولات سرور ساخته شده توسط شرکت سوپر میکرو کامپیوتر (Super Micro Computer Inc) شرکت تکنولوژی دل (Dell Technologies Inc) و شرکت تکنولوژی گیگابایت (Gigabyte Technology Co) تعبیه شده است، خریداری کرده اند. این اتفاق در شرایطی روی داد که آمریکا در ۱۷ نوامبر تحریم‌های خود را گسترش داد تا تراشه ها و کشورهای بیشتری را تحت قوانین صدور مجوز قرار دهد.

به طور خاص، سرورها حاوی برخی از پیشرفته‌ترین تراشه‌های انویدیا بودند، بر اساس مناقصه‌های گزارش نشده قبلی که بین ۲۰ نوامبر و ۲۸ فوریه انجام شد. در حالی که آمریکا انویدیا و شرکای آن را از فروش تراشه‌های پیشرفته به چین، از جمله از طریق اشخاص ثالث، منع می‌کند، اما خرید تراشه ها در چین غیرقانونی نیست.

۱۱ فروشنده تراشه ها خرده فروشان چینی کمتر شناخته شده ای بودند. رویترز نتوانست تعیین کند که آیا در اجرای سفارشات، از ذخایری استفاده کرده اند که قبل از تشدید محدودیت های صادرات تراشه های آمریکا در نوامبر به دست آمده است یا خیر.

انویدیا در تماس با رویترز گفت: مناقصه ها محصولاتی را مشخص می کنند که قبل از محدودیت ها صادر شده و به طور گسترده در دسترس بوده اند. آنها نشان نمی دهند که هیچ یک از شرکای ما قوانین کنترل صادرات را نقض کرده اند و بخش ناچیزی از محصولات فروخته شده در سراسر جهان هستند.

سازندگان سرور گفتند: از قوانین قابل اجرا تبعیت کرده اند اما تحقیقات بیشتری انجام خواهند داد.

در میان خریداران، آکادمی علوم چین، موسسه هوش مصنوعی شاندونگ، اداره زلزله هوبی، دانشگاه‌های شاندونگ و جنوب غربی، یک شرکت سرمایه‌گذاری فناوری متعلق به دولت استان هیلونگ‌جیانگ، یک مرکز تحقیقات هوایی دولتی، و یک مرکز علوم فضایی بودند.

هیچ یک از خریداران و خرده فروشان چینی به سوالات رویترز در مورد این موضوع پاسخ ندادند.

دانیل گرکین، یک کارشناس حقوقی مستقر در واشنگتن، گفت: تراشه‌های انویدیا می‌توانستند بدون اطلاع سازنده به چین منتقل شوند، زیرا زنجیره‌های تامین پایین‌دستی دیده نمی‌شدند.

وی افزود: اگر سازنده بررسی لازم را انجام داده باشد، احتمالاً برای دولت آمریکا چالش برانگیز خواهد بود که همه اقدامات اجرایی را دنبال کند.

وزارت بازرگانی آمریکا به رویترز گفت: نمی تواند مورد تحقیقات احتمالی در حال انجام اظهار نظر کند، اما دفتر صنعت و امنیت آن انحراف تراشه های محدود شده را زیر نظر دارد، بررسی های استفاده نهایی را انجام داده و نقض های احتمالی را بررسی می کند.

سخنگوی این وزارتخانه گفت: مقامات در مورد اتهامات معتبر از نقض، از جمله از طریق استفاده از شرکت های پوششی تحقیق خواهند کرد.

انویدیا گفت: سیستم‌هایی که با واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) خود ساخته می‌شوند - تراشه‌هایی که وظایف رایانه را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و آنها را با هم پردازش می‌کنند - و توسط اشخاص ثالث به فروش می‌رسند باید با محدودیت‌های واشنگتن مطابقت داشته باشند.

سخنگوی شرکت افزود: اگر ما تشخیص دهیم که هر محصولی متعاقباً با نقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده دوباره فروخته شده است، با مشتریان خود برای انجام اقدامات مناسب همکاری خواهیم کرد.

شرکت سوپر میکرو نیز گفت: با الزامات ایالات متحده در مورد فروش و صادرات سیستم های واحد پردازش گرافیکی به مناطق و طرف هایی که نیاز به مجوز دارند مطابقت دارد.

در این بیانیه آمده است: اگر متوجه شویم شخص ثالثی بدون مجوزهای مورد نیاز صادرات یا صادرات مجدد انجام داده است، موضوع را بررسی کرده و اقدام مقتضی انجام می دهیم.

یکی از سخنگویان شرکت دل نیز گفت: این شرکت هیچ مدرکی مبنی بر ارسال محصولات پیکربندی شده با تراشه های محدود شده پیدا نکرده اما به بررسی ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: توزیع کنندگان و فروشندگان ما ملزم به رعایت کلیه مقررات جهانی و کنترل های صادراتی هستند. اگر متوجه شویم توزیع کننده یا فروشنده ای به این تعهدات عمل نمی کند، اقدامات مناسب از جمله قطع رابطه را انجام می دهیم.

گیگابایت در ایمیلی اعلام کرد که فروش محصولات این شرکت با قوانین تایوانی و مقررات بین‌المللی مطابقت دارد. این شرکت به سؤالات بعدی در مورد مناقصه هایی که محصولاتش را منبع تراشه های ممنوعه انویدیا معرفی می کردند، پاسخ نداد.

وزارت اقتصاد تایوان اعلام کرد که انتظار دارد شرکت های تایوانی به قانون کنترل صادرات آمریکا احترام بگذارند.

این تراکنش ها در ده ها مناقصه افشا شد که رویترز آنها را در پایگاه های داده عمومی که تنها بخشی از خریدهای نهادهای دولتی چین را پوشش می دهد، پیدا کرد و کوچک نشان می‌دهد که چین هنوز به تراشه‌های پیشرفته‌ای دسترسی دارد که به گفته مقامات آمریکایی می‌تواند از هوش مصنوعی برای کاربردهای نظامی، مانند مدرن‌سازی نیروهای دفاعی چین یا برای توسعه سلاح‌هایی مانند موشک‌های مافوق صوت پشتیبانی کند.

هر یک از خریدها به چندین سرور و چندین تراشه ممنوعه مربوط می شود که به گفته هفت تحلیلگر و مدیر صنعت، آنها می توانند برای آموزش مدل ها و انجام تحقیقات پیشرفته مفید باشند.

در مناقصه ها، به ارزش بین ۷۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱ میلیون و ۸۶۰ هزار یوان، یا حدود ۱۰ هزار تا ۲۵۹ هزار دلار، کاربردهای مورد نظر مشخص نشده است.

طبق قوانین چین، آژانس‌های تدارکاتی که خریداران دولتی یا وابسته به آن را نمایندگی می‌کنند باید بررسی کنند که یک تامین‌کننده می‌تواند مناقصه را قبل از اعلام برنده و امضای قرارداد بررسی کنند.

رویترز فقط مناقصه هایی را تجزیه و تحلیل کرد که برندگان آنها اعلام شده بودند.

شرکت‌ها و افرادی که متهم به نقض قوانین کنترل‌ صادرات آمریکا هستند ممکن است با مجازات‌های مدنی یا کیفری در ایالات متحده مواجه شوند، از جمله جریمه‌های صدها هزار دلاری و تا ۲۰ سال زندان برای افراد.

رویترز سال گذشته گزارش داد تجارت زیرزمینی تراشه‌های انویدیا در چین شکل گرفته است، همانطور که در بازار الکترونیک شنژن در ماه ژوئن، قبل از اینکه آمریکا محدودیت‌های خود را گسترش دهد، مشهود بود.

به گزارش ایرنا، هفته گذشته نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا پس از اینکه شرکت مخابراتی «هوآوِی» از لپ‌تاپ مجهز به تراشه هوش‌مصنوعی شرکت «اینتل» رونمایی کرد، از دولت جو بایدن انتقاد کردند.

نام شرکت مخابراتی هوآوی در سال ۲۰۱۹ در فهرست محدودیت‌های تجاری واشنگتن قرار گرفت و همین امر موجب شد تا محدودیت‌هایی در توسعه فناوری نوین این شرکت ایجاد گردد.

تامین‌کنندگان آمریکایی موظف هستند برای ارسال یا انتقال کالایی به شرکت‌های که نامشان در فهرست محدودیت‌های تجاری قرار دارند، مجوز ویژه دریافت کنند.

بر همین اساس، شرکت اینتل پیشتر مجوزی از دولت ترامپ دریافت کرده بود که به این شرکت اجازه می‌داد تا سال ۲۰۲۰ پردازنده‌های خود را برای استفاده در لپ‌تاپ ها به شرکت هوآوِی بفروشد. مخالفان چینی از دولت بایدن خواسته بودند تا این مجوز را لغو کند و دولت به آنها وعده داده بود که این مجوز در سال جاری تمدید نشود.

هوآوی روز پنجشنبه (۲۳ فروردین) لپ‌تاپ خود که به هوش‌مصنوعی جدید با پردازنده جدید Core Ultra ۹ شرکت «اینتل» مجهز است را رونمایی کرد.