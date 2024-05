اسباب بازی پسرانه

در دنیای پر سرعت اسباب‌بازی‌ها، اسباب‌بازی‌های پسرانه می‌آیند و می‌روند و توجه و تخیل کودکان را در سراسر جهان را به خود جلب می‌کنند. از اسباب‌بازی‌های کلاسیک که در تاریخ و زمان ایستاده‌اند، تا خلاقیت‌های خلاقانه که مرزهای بازی را جابجا می‌کنند، صنعت اسباب‌بازی دائما در حال پیشرفت است. اما محبوب‌ترین اسباب بازی‌های امروزی کدامند؟ کدام یک دل کودکان را تسخیر می‌کنند و بر بازار مسلط هستند؟ در این مقاله، ما به دنیای اسباب ‌بازی پسرانه می‌پردازیم تا پاسخ را کشف کنیم. به ما بپیوندید تا داده‌های شگفت‌انگیزِ پشت محبوب‌ترین اسباب‌بازی‌ها، آمار فروش آن‌ها و عواملی که در موفقیت عظیم آن‌ها نقش دارند را بررسی کنیم.

معرفی بهترین و برترین اسباب‌بازی‌های پسرانه

اسباب‌بازی‌های پسرانه در سراسر دنیا غوغا به پا کرده‌اند. تنوع بی نظیر هر یک از آن‌ها ممکن است شما را در انتخاب کمی سردرگم و خسته کند اما در نهایت همه چیز به علاقه و بودجه بندی شما بستگی دارد. از طرف دیگر فواید اسباب بازی به حدی زیاد است که وب سایت‌های بسیاری همچون وب سایت ncbi.nlm.nih.gov و کی کی تویز به معرفی فواید شگفت انگیز اسباب بازی برای کودکان پرداخته است. در ادامه برای شما بهترین و برترین اسباب‌بازی‌های پسرانه که دل هر خانواده و پسر بچه‌ای را به شوق می‌آورد را معرفی و بررسی می‌کنیم.

ماشین های اسباب بازی

پسر بچه‌های شما به کدام یک از مدل‌های ماشین علاقه‌مند هستند؟ ماشین‌های کنترلی؟ ماشین‌های سنگین؟ یا ماشین‌های لوکس و کلاسیک؟ حتی ممکن است فرزند شما به ماشین‌های آمبولانس یا آتش نشانی علاقه‌مند باشد. برای مثال ماشین‌های کنترلی آفرود یا ماشین کنترلی بتمن مورد علاقه بسیاری از پسر بچه‌ها است.

در حال حاضر برترین برندی که به طراحی و تولید ماشین‌های مختلف اسباب بازی می‌پردازد، برند هات ویلز است. این یک برند آمریکایی است که به تولید ماشنن‌های مختلف کلکسیونی می‌پردازد. با این حال تنوع محصولات ماشین در این شرکت بسیار بالا است.

اسباب بازی های ساختمانی

ست اسباب بازی ساختمانی برای کودکانی که به آسمان خراش‌ها یا ساخت و ساز علاقه دارند بسیار هیجان انگیز است. کیت‌های ساختمانی به کودکان شما در احداث، معماری و بنا کردن یک ساختمان کمک می‌کنند تا در صورت بیشتر شدن علاقه به سمت رشته‌های معماری و ساختمان سازی بروند.

اسباب بازی پسرانه ساختمانی

در این حیطه می‌توان به برند اسباب بازی لگو اشاره کرد که توانسته اسباب بازی‌های ساختمانی باکیفیت و متنوعی را به جامعه اسباب بازی ارائه دهد. این برند در دانمارک مستقر است و سالانه 4.5 میلیارد دلار فروش دارد. درست است که این برند در ابتدا به تولید انواع لگو پرداخته است اما به مرور زمان توانسته جایگاه خوبی در میان رقبای تولید کننده اسباب بازی‌های ساختمانی به دست آورد. اگر قصد خرید یا تماشای لگوهای مختلف و جدید در بازار را دارید سری به سایت لگو به نشانی https://kids.lego.com/ بزنید.

از سایت‌های پر فروش اسباب بازی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

وب سایت https://www.target.com/

وب سایت https://www.toysrus.com/

https://kikitoys.com/

اکشن فیگورها

اکشن فیگورها نوعی اسباب بازی هستند که بر اساس شخصیت‌های مشهور و محبوب (کارتون‌ها، انیمیشن‌ها، سلبریتی‌ها یا کتاب‌ها) ساخته می‌شوند. بدن آن‌ها به گونه‌ای ساخته شده است که انعطاف پذیر است و اجزای مختلف بدن آن‌ها مثل دست، سر، پا و گردن قابل حرکت است.

از معروف‌ترین اکشن فیگورهای دنیا عبارت است از:

اکشن فیگور طرح ددپول Dead pool، اکشن فیگور هالک، اکشن فیگور Spiderman، اکشن فیگور Titan Hero، اکشن فیگور Dragon Stars Vegeta، اکشن فیگور twilight، اکشن فیگور مادر اژدها، اکشن فیگور ال او ال و …

برندهای زیادی در دنیا هستند که اکشن فیگورها را طراحی و تولید می‌کنند اما معروف‌ترین آن‌ها ماتل است. Mattel شرکتی است که اکشن فیگورهای معروف WWE را تولید کرد. در کنار این برند، برند دیگری نیز وجود دارد که توانسته است اکشن فیگورهای خوبی را تولید و عرضه کند. نام این برند مارول است. ساخت جالب‌ترین شخصیت‌ها و داستان‌های ماجراجویی‌هایی با این شرکت است. معروف‌ترین شخصیتی که تا به حال ساخته است هالک زامبی است.

اسباب بازی های ورزشی

مهم‌ترین و بهترین اسباب بازی‌های ورزشی که پسر بچه‌ها به دنبال تهیه آن هستند می‌توان به تیرو کمان، کیسه بوکس، گلف، هفت سنگ، بولینگ و … اشاره کرد. همه اسباب بازی‌های ورزشی در نهایت تحرک و سلامتی فرزندان شما را بیشتر می‌کنند.

اسباب بازی های علمی

کمی که سن پسر شما بالاتر رفت، بهتر است که شما آن‌ها را ترغیب کنید که از بازی‌های علمی برای بازی و سرگرمی استفاده کنند. برخی از خانواده‌ها به دنبال تهیه بازی‌های علمی کامپیوتری هستند و برخی دیگر همان حالت سنتی را بیشتر می‌پسندند.

برای مثال اسباب بازی‌های شطرنج، مجموعه خشک کن گیاهان، مکعب‌های چوبی، ماشین اشکال و … بهترین اسباب بازی‌های علمی هستند. اما اگر به دنبال بازی‌های کامپیوتری هستید بهتر است که کنسول‌های بازی که مایکروسافت تولید کرده است را خریداری کنید. این شرکت اولین کنسول بازی خود را در سال 2005 رونمایی کرد و از آن پس علاقه‌مندان بسیاری را به خود جذب کرده است. فقط مراقب باشید که بازی‌های علمی کامپیوتری باید زیر نظر خانواده‌ها صورت گیرد.

اسباب بازی های فکری

مهم‌ترین مزیتی که اسباب‌بازی‌های پسرانه فکری با خود به همراه دارد این است که حتی بزرگسالان هم می‌توانند به همراه فرزندان خود مشغول بازی شوند و ساعت‌ها کنار یکدیگر وقت بگذرانند.

برخی از بهترین بازی‌های فکری، شامل:

بازی فکری قاصدک مدل گابلت، تاس بازی، بازی فکری طرح منچ و مار، بازی فکری اونو، بازی فکری دالون، هرم روبیک های وای و … است.

لازم است به این نکته اشاره کنیم که برخی از خانواده به بازی‌های فکری ویدئویی تمایل بیشتری دارند. برای مثال کمپانی نینتندو که یک شرکت ژاپنی است به تولید انواع بازی‌های ویدئویی می‌پردازد و توانسته است همه سنین را به خود جذب کند. جالب است بدانید که برخی از کنسول‌های بازی نینتندو قابل حمل هستند. با وجود همه این مزایا خانواده‌ها رغبت بیشتری به بازی‌های فکری ویدئویی دارند.

اسباب بازی های موزیکال

اسباب بازی موزیکال سن و سال و دختر و پسر نمی‌شناسد، موزیک همیشه باعث شده است که حال و احوال فرزند شما به بهترین شکل تغییر کند و حتی ساعت‌ها سرگرم بازی و نگاه کردن به آن شود. پیانو موزیکال، قطار موزیکال، ربات میمون رقاص، تشک بازی موزیکال، قورباغه موزیکال، اردک موزیکال و …می‌توانند ساعت‌ها حال خوب را به فرزند شما هدیه دهند.

کتاب هایی که همه خانواده ها قبل از خرید اسباب بازی باید بخوانند!

از آنجایی که برخی از خانواده‌ها به مطالعه علاقه داشته و حتی در زمان انتخاب بازی و اسباب بازی برای فرزندان خود حساسیت‌های بسیاری دارند، بهتر است که به مطالعه کتاب‌های پرطرفداری که امروزه در میان خانواده‌ها جا باز کرده است، بپردازند. این کتاب‌ها عبارت است از:

1- کتاب‌ "The Power of Play: Why Play Matters for Adults"

2- کتاب "100 Ideas for Great Children's Games"

3- کتاب "The Complete Guide to Toy Safety"

دی سی کامیکس یک شرکت انتشاراتی است که از زیر بخش‌های برادران وارنر است. از مشهورترین شخصیت‌هایی که دی‌سی کامیکس آن را خلق کرده است، می‌توان به سوپرمن، بتمن، واندروومن، فلش، گرین لنترن، نایت وینگ، آکوامن، گرین ارو، زاتانا، جان کنستانتین، شزم، سایبورگ، استارگرل، پلاستیک‌من، اتم، بلک کنری، مارشن من‌هانتر، سوپربوی و رد تورنادو، بتگرل، جونا هکس، وی، دریم، رورشاک، دکتر منهتن، کمدین، رد هود، بامبلبی، بلو بیتل(منتقل شده)، کاپیتان اتم، بوستر گلد دکتر فیت، اشاره کرد. در صورت علاقه می‌توانید کتاب‌های انتشارات دی سی کامیکس را هم برای فرزندان خود مطالعه کنید.

