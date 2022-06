به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، ۸۷ منتقد سینما، بهترین‌های خود از اکران نه‌چندان سرحال ۲۰۲۲ را منتشر کرده‌اند که طبق این مشارکت، کمدی همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان در صدر این فهرست قرار گرفت.

نکته جالب آن‌که، این فیلم، با دریافت تنها ۳۴ رای، در صدر این فهرست قرار گرفته است و این امر نشان می‌دهد که فیلم مهمی نتوانسته نظر قاطبه و حداکثری منتقدان را به خود جلب کند.

در رتبه دوم این فهرست نیز حادثه قرار دارد؛ فیلمی که سال گذشته موفق به دریافت شیر طلای ونیز شد و در ادامه، اوضاع خوبی را در فصل جوایز تجربه کرد.

درام علمی، تخیلی و ترسناک جنایات آینده نیز توانست خود را تا اندازه‌های فیلم محبوب تام کروز بالا کشیده و با ۲۴ رای، در رتبه سوم بهترین فیلم نیم‌سال اول سال ۲۰۲۲ قرار بگیرد.

از نکات جالب توجه این فهرست، قرار گرفتن بتمن جدید در رده دهم جدول است. همچنین فیلم جاده خاکی به کارگردانی پناه پناهی و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر نیز در رده ۱۵ این جدول قرار دارد.

اسامی کامل ۲۰ فیلم محبوب منتقدان در نیم‌سال اول ۲۰۲۲ به ترتیب عبارت است از:

۱. همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything Everywhere All At Once) ۳۴ رای

۲. حادثه (Happening) ۲۵ رای

۳. جنایات آینده (Crimes of the Future) ۲۴ رای

۴. تاپ‌گان: ماوریک (Top Gun: Maverick) ۲۴ رای

۵. شمالی (The Northman) ۲۳ رای

۶. پس از یانگ (After Yang) ۲۱ رای

۷. گرداب (Vortex) ۱۸ رای

۸. آپولو ۱۰ ۱/۲ (Apollo ۱۰ ۱/۲) ۱۳ رای

۹. مامان کوچولو (Petite Mom) ۱۳ رای

۱۰. بتمن (The Batman) ۱۲ رای

۱۱. بار تحمل‌ناپذیر استعداد عظیم (The Unbearable Weight of Massive Talent) ۱۱ رای

۱۲. ررر (RRR) ۱۰ رای

۱۳. آزادی بزرگ (Great Freedom) ۸ رای

۱۴. چاچا خیلی روان (Cha Cha Real Smooth) ۸ رای

۱۵. جاده خاکی (Hit the Road) – ۷ رای

۱۶. دختر و عنکبوت (The Girl and the Spider) ۶ رای

۱۷. سرخ شدن (Turning Red) ۶ رای

۱۸. مراقب (Watcher) ۶ رای

۱۹. به جشنواره جهانی می‌رویم (We're All Going to the World's Fair) ۶ رای

۲۰. دعای مبارکه (Benediction) ۶ رای