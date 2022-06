آقای جذاب سینمای وسترن از جوانی تا کهنسالی + آلبوم عکس

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، کلینت ایست‌وود کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آمریکایی متولد ۳۱ می ۱۹۳۰ در سن فرانسیسکو است که کار خود را در اواسط دهه ۵۰ شروع کرد و هنوز هم در آستانه ۹۲ سالگی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین ستاره‌های هالیوود است.

در سال ۱۹۵۴ در چند فیلم نه چندان موفق نقش هایی را به دست آورد، سرانجام در سال ۱۹۵۵ با بازی در فیلم های وسترن به دنیای هالیوود وارد شد.

از فیلم های وسترن او می توان به فیلم یک مشت دلار، به خاطر چند دلار بیشتر، خوب/ بد/ زشت، هری کثیف و غریبه دشت های بالا اشاره کرد.

سرجو لئونه در حال روشن کردن سیگار کلینت ایستوود در پشت صحنه فیلم

از فیلم های معروف ایستوود در مقام بازیگر و کارگردان می توان به فرار از آلکاتراز، نابخشوده، در خط آتش، قدرت مطلق، رودخانه مرموز، دختر میلیون دلاری، بچه جایگزین، شکست ناپذیر، جی ادگار، تک تیرانداز آمریکایی و قطار ۱۵:۱۷ به مقصد پاریس اشاره کرد.

بازیگر وسترن‌های اسپاگتی سرجیو لئونه که در دهه شصت میلادی با فیلم خوب بد زشت به ستاره‌ای بین‌المللی و یکی از شمایل ماندگار سینمای وسترن تبدیل شد، در سال‌های بعد به عنوان کارگردان کارنامه پربار و تحسین برانگیزی را از خود به جای گذاشت، چهار جایزه اسکار بدست آورد و همچنان نیز در کهنسالی به فیلمسازی و بازیگری ادامه می‌دهد.

ایستوود با بازی در ۳ گانه سرجیو لئونه به عنوان جذاب ترین بازیگر تاریخ سینمای وسترن شناخته شد

ایستوود از همین رویکی از الهام ‌بخش‌ترین سینماگران آمریکایی قلمداد می‌شود که سال ‌ها در سطح اول سینمای دنیا فعالیت داشته است. فیلم ‌های ایستوود معمولا آثار حکیمانه ‌ای ‌اند که در پس داستان ساده و سرراست خود، جنبه‌های تامل برانگیزی از زندگی و روابط انسانی را آشکار می‌سازند.

۴ بار برای بازی و کارگردانی فیلم های نابخشوده و دختر میلیون دلاری برنده ی جایزه ی اسکار شده است

۳ بار برای فیلم های نابخشوده، دختر میلیون دلاری و نامه هایی از ایووجیما برنده جایزه گلدن گلوب شده است.

۱ بار برای فیلم رودخانه مرموز برنده جایزه جشنواره فیلم کن شده است.

این گزارش مروری بر مهمترین فعالیت‌های این هنرمند در حوزه بازیگری است.

به خاطر یک مشت دلار A Fistful of Dollars (۱۹۶۴)

در این فیلم هفت تیرکشی به نام جو، وارد روستایی می شود که در ناحیه مرزی کشورهای مکزیک و آمریکا قرار دارد. پس از مدتی، او متوجه می شود که دو گروه تبهکار تحت رهبری جان بکستر و رامون روخو، کنترل این روستا را در اختیار دارند. در ادامه، جو چهار تن از اعضای دار و دسته بکستر را به قتل می رساند.

تصویری از فیلم به خاطر یک مشت دلار

خوب، بد، زشت (۱۹۶۶) The Good, the Bad, and the Ugly

این فیلم د رژانر وسترن اسپاگتی حماسی است که توسط سرجو لئونه در سال ۱۹۶۶ ساخته شد. زبانی که بازیگران این فیلم به آن تکلم می‌کنند مخلوطی از ایتالیایی و انگلیسی است. این فیلم سومین (و آخرین) فیلم از سه‌گانهٔ دلار (Dollars Trilogy) سرجو لئونه است.

تصویری از فیلم خوب، بد، زشت

این فیلم در حال حاضر به عنوان بهترین فیلم وسترن تاریخ سینمای جهان شناخته می‌شود.

هری کثیف (Dirty Harry (۱۹۷۱

وقتی یک آدمکش خطرناک ملقب به قاتل عقرب، همه مردم شهر را تهدید می ‌کند و امنیت را از بین می برد، استوود در نقش هری کالاهان، یک پلیس سرسخت و حرفه ای ماموریت می یابد تا او را پیدا و دستگیر کند.

نمایی از فیلم هری کثیف

مامور اجرا The Enforcer (۱۹۷۶)

استودد در نقش کارآگاه هری کالاهان، افسر پلیس سانفرانسیسکو است. او باید با کمک همکار جدیدش، گروهی از تروریست ها را به دام بیاندازد که برای شهر خطر و ناامنی ایجاد می کنند.

نمایی از فیلم مامور اجرا

زیر باران گلوله (۱۹۷۷) The Gauntlet

استوود در نقش پلیسی الکلی، یک فرصت دیگر پیدا می‌کند تا خودش را اثبات کند. او باید شاهدی بی ارزش را از جایی به جای دیگر منتقل کند، انتقالی که مهمتر از چیزی است که بنظر می‌رسد.

نمایی از فیلم زیر باران گلوله

فیلم زیر باران گلوله به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۱۹۷۷ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن و هیجان انگیز می‌باشد. در این فیلم کلینت ایستوود، سوندرا لاک، ویلیام پرینس و پت هینگل به هنرمندی پرداخته‌اند.

از راهی مگر سرگردانی Every Which Way But Loose (۱۹۷۸)

از راهی مگر سرگردانی در ژانر کمدی و اکشن به کارگردانی جیمز فارگو منتشر شد.

نمایی از فیلم از راهی مگر سرگردانی

سوارکار رنگ پریده (۱۹۸۵) Pale Rider

این فیلم داستان مردی را نمایش می دهد که در روستایی که معدن طلا دارد زندگی می کند و از این معدن در مقابل افراد سودجو که قصد تجاوز به معدن را دارند محافظت می کند.

فیلم سوارکار رنگ پریده

فیلم سوارکار رنگ پریده به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن و وسترن می‌باشد. در این فیلم کلینت ایستوود، کری اسنادگرس، کریس پن، ریچارد دیسارت، سیدنی پنی و ریچارد کیل به هنرمندی پرداخته‌اند.

تازه کار (۱۹۹۰) The Rookie

استوود در نقش نیک پولوفسکی پلیسی باتجربه است که در حال کار و بررسی پرونده‎ای برای گیر انداختن یک تبهکار آلمانی است. او مجبور می شود با یک پلیس تازه‌‎کار بر روی این پرونده کار کند.

نمایی از فیلم تازه کار

فیلم تازه کار به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن و پلیسی معمایی می‌باشد. در این فیلم کلینت ایستوود، چارلی شین، سونیا براگا، تام اسکریت، لارا فلین بویل، زاندر برکلی و پپه سرنا به هنرمندی پرداخته‌اند.

قدرت مطلق (۱۹۹۷) Absolute Power

ایست وود در نقش «لوتر ویتنی»، دزدی کارکشته است که وارد خانه ی «والتر سالی ون» میلیاردر (مارشال) می شود. اما در خانه ی «سالی ون»، همسر او (هاردین) را با رئیس جمهور امریکا (هاکمن) سرگرم می بیند. کمی بعد محافظان رئیس جمهور، «خانم سالی ون» را به قتل می رسانند.

ایست وود در نقش لوتر ویتنی

فیلم قدرت مطلق به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۱۹۹۷ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن و پلیسی معمایی می‌باشد. در این فیلم کلینت ایستوود، اد هریس، لورا لینی، اسکات گلن، دنیس هیزبرت و جودی دیویس به هنرمندی پرداخته‌اند.

شغل خونین (۲۰۰۲) Blood Work

ایست وود یک مامور اف.بی.آی که به تازگی عمل پیوند قلب انجام داده است، به کارش باز می گردد، در حالی که خون خودش متعلق به یک قاتل سریالی می باشد.

ایست وود در نقش یک مامور اف.بی.آی

فیلم شغل خونین به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر اکشن و پلیسی معمایی می‌باشد. در این فیلم کلینت ایستوود، جف دنیلز، آنجلیکا هیوستون، واندا د خسوس، پال رودریگز، دیلن والش و ریک هافمن به هنرمندی پرداخته‌اند.

گرن تورینو (۲۰۰۸) Gran Torino

والت کوالسکی ، پسر جوانی که قصد سرقت اتومبیل فورد او را داشت به دام می اندازد و خانواده پسر را در عوض مجازات نکردن او مجبور می کنند که برایش کار کنند.

ایستوود در فیلم گرن تورینو

ایستوود در فیلم گرن تورینو

فیلم گرن تورینو به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است. این فیلم محصول کشور آمریکا و در ژانر خانوادگی و اجتماعی می‌باشد. در این فیلم کلینت ایستوود، بی ونگ، آنی هر، برایان هالی، دریما واکر، برایان هاو و جان کارول لینچ به هنرمندی پرداخته‌اند.

ماچوی گریان Cry Macho (۲۰۲۱)

ایستوود در نقش مایک، یک مربی سابق اسب سواری است که توسط رئیس خود ماموریت می یابد تا پسر نوجوان او را از مادر خود در مکزیک بدزدد و به تگزاس برگرداند. مایک برای ادای دین خود به رئیسش، پیشنهاد او را می‌پذیرد.

ایستوود کارگردان فیلم ماچوی گریان