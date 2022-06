تعداد مقالات پراستناد دانشگاه الزهرا(س) به ۱۸ مقاله افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری علم و آموزش به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، دو مقاله پراستناد از دکتر فاطمه رفیعی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و شیمی و دکتر حناچی عضو هائت علمی دانشکده علوم زیستی با عناوین به ترتیب ⭕ Different strategies for the lipase immobilization on the chitosan based supports and their applications و⭕Toxicity of polystyrene microplastics on juvenile Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) after individual and combined exposure with chlorpyrifos در این پایگاه پذیرفته شده است.

بر اساس گزارش واحد علم سنجی به ترتیب دکتر یداله اردوخانی با ۴ مقاله، مجید ممهد هروی با ۳ مقاله از جمله اعضای هیات علمی این دانشگاه هستند که دارای بیشترین تعداد مقاله پراستناد هستند.

موسسه ESI یکی از پایگاه‌های Clarivate Analytics است که مقالات پراستناد و مقالات داغ از طریق آن معرفی می‌شود. این پایگاه ابتدا مقالات را براساس حوزه موضوعی مجله منتشرکننده در یکی از حوزه‌های ۲۲ گانه مختص این پایگاه قرار داده و سپس مقالات هر حوزه را براساس تعداد استنادهای دریافتی مرتب‌سازی می‌کند؛ یک درصد بالای آن به عنوان مقالات پراستناد و یک دهم درصد بالای هر حوزه به عنوان مقالات داغ معرفی می‌شوند.