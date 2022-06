به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، با گذشت ۱۱ روز از آغاز جشنواره بین المللی فیلم کن مراسم اختتامیه این رویداد لحظاتی پیش شامگاه (شنبه، ۷ خرداد) از کانال فرانسه ۲ پخش شد و هیات داوران برندگان این دوره از جشنواره را معرفی کردند.

در ابتدای مراسم، زهرا امیرابراهیمی برای بازی در فیلم عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد و طارق صالح برای فیلم پسری از بهشت (Boy From Heaven) جایزه بهترین فیلمنامه را به خانه برد.

سونگ کانگ هو برای فیلم کارگزار (Broker) برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد و جایزه هیات داوران به طور مشترک به دو فیلم هشت کوه (The Eight Mountains) و ای‌او (EO) رسید.

همچنین جایزه ویژه هفتادوپنجمین سالگرد جشنواره کن برای فیلم توری و لوکیتا (Tori & Lokita ) به ژان پیر و لوک داردن اهدا شد.

پارک چان ووک برای ساخت فیلم تصمیم به رفتن (Decision to Leave) جایزه بهترین کارگردان این دوره از جشنواره کن را به خانه برد و فیلم‌های ستاره ها در ظهر (Stars at Noon) ساخته کلر دنیس و نزدیک (Close) به کارگردانی لوکاس دونت به طور مشترک برند جایزه بزرگ جشنواره شدند.

در نهایت هم فیلم مثلث غم (Triangle of Sadness) ساخته روبن اوستلوند در رقابت با ۲۰ فیلم دیگر موفق به دریافت نخل طلای کن هفتادوپنجم شد

امشب همچنین جایزه دوربین طلایی جشنواره کن به فیلم اسب جنگی (War Horse) ساخته جینا گامل و رایلی کیو اهدا شد، فیلم آب زمزمه می‌کند (The Water Murmurs) به کارگردانی جیانینگ چن نخل طلای بهترین فیلم کوتاه را گرفت و جایزه بهترین مستند جشنواره کن موسوم به چشم طلایی به مستند همه آنچه نفس می‌کشد (All That Breathes) رسید.

در این دوره از جشنواره وینسنت لیندون بازیگر فرانسوی در راس هیات داوران در کنار اصغر فرهادی کارگردان و نویسنده ایرانی، ربکا هال بازیگر، تهیه‌کننده، فیلم‌نامه نویس و کارگردان بریتانیایی، دیپیکا پادوکونه بازیگر اهل هند، نومی راپاس بازیگر سوئدی، یاسمینه ترینکا بازیگر و کارگردان ایتالیایی، لاج لی کارگردان، بازیگر و تهیه‌کننده فرانسوی، جف نیکولز کارگردان و فیلمنامه نویس آمریکایی و یواخیم تریه کارگردان و فیلمنامه نویس اهل کشور نروژ، ۱۸ فیلم بخش رقابتی اصلی هفتاد و پنجمین دوره این رویداد سینمایی را داوری کردند.

ساعاتی پیش از مراسم اختتامیه نیز، هیات داوران فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم (فیپرشی)، آثار برگزیده خود در بخش‌های مختلف جشنواره کن را معرفی کردند و فیلم برادران لیلا به کارگردانی سعید روستایی به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم در بخش رقابتی اصلی انتخاب شد.

هیئت داوران فیپرشی به ریاست احمد شوکی سینماگر مصری در بیانیه‌ای اعلام کردند فیلم برادران لیلا به دلیل «توانایی کارگردان در ساختن داستانی جذاب، بینش‌های فرهنگی بسیار متراکم، ترسیم دنیای کوچکی از مردسالاری ناکارآمد و تغییرات آزادانه و شادی‌بخش بین لحن‌ها» به عنوان بهترین فیلم بخش مسابقه اصلی جشنواره کن انتخاب شده است.

همچنین فیلم‌ خفتان آبی ساخته مریم توژانی به عنوان بهترین فیلم بخش نوعی نگاه و عشق بر اساس دالوا ساخته امانوئله نیکوت هم بهترین فیلم در بخش‌های هفته منتقدان و دو هفته کارگردانان جشنواره کن به انتخاب هیات داوران فیپرشی شدند.

هفتادوپنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کن از ۱۷ تا ۲۸ مه (۲۷ اردیبهشت تا ۷ خرداد ۱۴۰۱) در شهر کن فرانسه برگزار شد.