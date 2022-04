این فعال صلح آمریکایی روز جمعه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا درباره روز جهانی قدس و حمایت از مردم فلسطین اظهار کرد: روز قدس یک رویداد مهم است، زیرا نگاه افکار عمومی بین المللی را به رنج مردم فلسطین و اشغال غیرقانونی و وحشیگری اشغالگران صهیونیست متوجه می‌کند.

این پژوهشگر آمریکایی – کانادایی تصریح کرد: این واقعیت که برخی از کشورهای عربی روابط خود را با اسرائیل عادی کرده‌اند به یک معنی تلاشی برای به حاشیه راندن آرمان فلسطین است.

"رابرت فانتینا" نویسنده چندین کتاب درباره سیاست خارجی آمریکا و نظامی‌گری این کشور در عرصه جهانی است و در زمینه اشغال فلسطین نیز می‌نویسد. تازه ترین کتاب وی " تبلیغات، دروغ‌ها و گمراه کرد: چگونه ایالات متحده جنگ‌های خود را توجیه می‌کند"، است. این اثر او (Propaganda, Lies and False Flags: How the U.S. Justifies its Wars) توسط "رد پیل پرس" در آمریکا منتشر شده است.

وی همچنین نویسنده رمانی درباره جنگ ویتنام به نام " Look Not "Unto the Morrow است. دو کتاب وی، "امپراتوری، نژادپرستی، نسل کشی: تاریخ سیاست خارجی ایالات متحده'' Empire, Racism & Genocide: A History of U.S. Foreign Policy و "فرار سربازان آمریکایی از ارتش" Desertion And the American Soldier به بررسی ریشه‌های داخلی جنگ‌های آمریکا در جهان و دلایل فرار سربازان آمریکایی از خدمت در ارتش این کشور و چگونگی پاسخ دولت آمریکا به آن می‌پردازد.

مشروح این مصاحبه بدین شرح است:

هر سال، روز قدس با راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌های مردمی در سراسر جهان در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان گرامی داشته می‌شود. اهمیت و نماد این روز برای همبستگی جهانی با آرمان فلسطین چیست؟

روز قدس یک رویداد مهم است، زیرا نگاه افکار عمومی بین المللی را به رنج مردم فلسطین و اشغال غیرقانونی و وحشیگری اشغالگران صهیونیست متوجه می‌کند. روز قدس، روزی است که مردم در سراسر جهان همبستگی خود را با فلسطینی‌ها نشان می‌دهند تا یادآور نقض قوانین بین المللی و جنایات علیه بشریت باشند که اسرائیل هر روز مرتکب آن می‌شود.

رژیم آپارتاید صهیونیستی به دنبال جلوگیری از هرگونه توجه بین المللی به وضعیت اسفبار مردم بومی فلسطین اشغالی است. جامعه و سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل چه اقدامی باید در حمایت از مردم فلسطین و مقاومت آنها در برابر اشغالگری رژیم اسرائیل انجام دهند؟

جامعه بین الملل به استثنای چند مورد انگشت شمار، در وظیفه جمعی خود برای پشتیبانی از حقوق مردم ستمدیده در سراسر جهان کوتاهی کرده است و در هیچ موردی این کوتاهی، آشکارتر از بی توجهی فلسطینی‌ها نبوده است.

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه در حال اجرای تحقیق درباره جنایات‌های جنگی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها است اما این تحقیقات بسیار کند پیش می‌رود و با مخالفت ایالات متحده و اسرائیل که متعهد شده‌اند با آن همکاری نکنند، روبرو شده است.

نکته قابل توجه این است که آمریکا و اسرائیل اتهامات وارده به اسرائیل را رد نمی‌کنند و تنها با بررسی این اتهامات مخالف هستند. سازمان ملل متحد باید نیروی حفاظتی برای فلسطینیان فراهم کند. این پیشنهاد در گذشته مطرح شده اما اسرائیل دوباره با کمک ایالات متحده مانع آن شده است.

کشورهای جهان که مرتب از پایبندی به حقوق بشر سخن می‌گویند، باید این سخنان را عملی کنند و اسرائیل را به همان روشی که علیه روسیه انجام دادند، تحریم کنند.

در ماه مبارک رمضان و عید پاک، نیروهای رژیم اسرائیل حملات خود را علیه فلسطینی‌ها افزایش داده‌اند. آیا عادی سازی روابط بین برخی کشورهای عربی و اسرائیل باعث تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه این رژیم علیه فلسطینی‌ها نشده است؟

این واقعیت که برخی از کشورهای عربی روابط خود را با اسرائیل عادی کرده‌اند به یک معنی تلاشی برای به حاشیه راندن آرمان فلسطین است.

با این حال، باید به خاطر داشت که این کشورها به رغم مخالفت شدید شهروندان خود، این کار را انجام داده‌اند. هیچ کدام از این کشورها دموکراسی نیستند که در آن مقامات در انتخابات آتی نیاز به رای داشته باشند. رهبران این کشورها هر کاری که بخواهند برای منافع خود انجام خواهند داد.

با این حال، تاریخ نشان داده است که این روش‌ها فقط می‌تواند برای مدت زمان محدودی دوام بیاورد. ایران خود نمونه‌ای از ملتی است که در آن مردم ده‌ها سال زیر دست یک دیکتاتور ظالم زندگی کردند. اما سرانجام، مردم قیام کردند و او را خلع کردند و حکومتی را به انتخاب خود پایه گذاری کردند.

اگر رهبران کشورهای دیگر نیز در خاورمیانه به روش‌های ضد مردمی خویش ادامه دهند، به سرنوشت مشابهی دچار خواهند شد.

فلسطینی‌ها دهه‌های متمادی بر ضد نظام استعماری رژیم اسرائیل مبارزه کرده‌اند. از سوی دیگر، اسرائیل مورد حمایت آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند است. به عنوان یک صاحبنظر، مسیر آینده مقاومت فلسطین علیه رژیم آپارتاید اسرائیل را چگونه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید رژیم آپارتاید اسرائیل بدون حمایت نظامی و مالی آمریکا، دوام خواهد داشت؟

رژیم آپارتاید اسرائیل با پول آمریکا ساخته و حفظ شده است. ایالات متحده به اسرائیل کمک‌های خارجی بیشتری نسبت به سایر کشورها ارائه می‌کند. باید پرسید اگر اسرائیل چنین ملت برخوردار موفقی است، چرا به این همه حمایت ایالات متحده نیاز دارد؟

در سال‌های اخیر شواهدی از حمایت فزاینده در آمریکا از فلسطین و افزایش مخالفت با رژیم اسرائیل به چشم می‌خورد. در ایالات متحده، چندین تن از اعضای کنگره با تداوم کمک مالی به اسرائیل مخالفت کرده‌اند، چیزی که چند سال پیش سابقه نداشت.

در ماه می سال گذشته، زمانی که اسرائیل بار دیگر عملیات بمباران مستمر نوار غزه را آغاز کرد، مردم سراسر جهان در حمایت از فلسطین تظاهرات کردند. حتی رهبران اسرائیل گفته‌اند که در داخل ایالات متحده، حمایت یهودیان را از دست داده‌اند و به سوی اتکای بیشتر به گروه‌های انجیلی سوق پیدا کرده‌اند.

یک ابزار اصلی سرکوب وحشیانه اسرائیل علیه فلسطینی‌ها، دستگیری دسته جمعی رهبران فلسطینی است. مردان و زنان برجسته‌ای که خواهان آزادی و استقلال فلسطین هستند، اغلب بدون اینکه اتهامی به آنها وارد شود، دستگیر و برای مدت نامعلومی بازداشت و یا به سادگی کشته می‌شوند.

گروه‌های حقوق بشر در ایالات متحده برای پیروزی نامزدهایی حامی قوانین بین المللی و حقوق بشر در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا تلاش خواهند کرد. نامزدی که از فلسطین حمایت نمی‌کند، از قوانین بین المللی یا حقوق بشر حمایت نمی‌کند، این برای رای دهندگان روشن خواهد شد.