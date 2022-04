بیانیه ۴۰ دفتر بسیج دانشجویی در محکومیت اهانت به قرآن

به گزارش حوزه احزاب ایرنا، ۴۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کشور با انتشار بیانیه‌ای به زبان انگلیسی هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشور سوئد را محکوم کرده و خواستار مقابله حقوقی و سیاسی با این اقدام شنیع براساس قوانین بین‌المللی شدند.

ترجمه فارسی این بیانیه که به سفارت سوئد در تهران ارسال شد؛ به شرح زیر است:

به نام خداوند بخشنده‌ بخشایشگر

برای کسانی که به این قرآن کافر شدند، وقتی که برایشان نازل شد. قرآن بدون شک کتابی شکست ناپذیر است. قرآن کتاب آسمانی دین مبین اسلام و بر قلب پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) جاری شده است.

توهین بی‌شرمانه به مقدسات اسلام از مصادیق جهل در دنیای مدرن است. بی‌احترامی به کتاب آسمانی که در سال‌های اخیر در سوئد رخ داده است، نشانه انحطاط اعتقادی، فکری و اخلاقی افرادی است که با توجه به شناخت خود از حقانیت قرآن، برای نفع شخصی خود آن را انکار می‌کنند. کسانی که خواهان دموکراسی و آزادی بیان هستند باید بدانند که بی‌احترامی به قرآن بی‌احترامی به تمام کتب الهی و جامعه بشری است و اسلام مکمل محتوای دینی همه ادیان است.

براساس ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه بی‌احترامی به نظم عمومی و تحریک به نفرت ملی یا مذهبی که موجب تبعیض یا نزاع شود قانوناً ممنوع است.

دانشگاه‌های آزاد اسلامی زیر ضمن محکومیت این اقدام شنیع و ابراز تاسف برای عامل آن، از همه آزادیخواهان، فرهیختگان، دانشجویان، پژوهشگران و تمامی افراد اهل کتاب می‌خواهند این اقدام جاهلانه را محکوم کنند. ما از نظر حقوقی و سیاسی خواستار مقابله با این اقدام شنیع بر اساس قوانین بین‌المللی هستیم.

متن انگلیسی این بیانیه نیز در ادامه آمده است:

Sweden Embassy in Tehran

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful to those who disbelieved in this Qur'an when it came to them. The Qur'an is undoubtedly an invincible book. The Qur'an is the divine book of the religion of Islam and flowed on the heart of the Prophet of Mercy, Hazrat Mohammad Mustafa (PBUH). Shameless insult to the sanctities of Islam is an example of ignorance in the modern world. The disrespect for the divine book that has taken place in Sweden in recent years is a sign of the doctrinal, intellectual and moral degeneration of people who given their knowledge of the legitimacy of the Qur'an, tend to deny it for personal gain. Those who want democracy and freedom of expression should know that disrespecting the Qur'an is disrespecting all the divine books and human society. And Islam complements the religious content of all religions. Pursuant to Article ۱۹ and ۲۰ of the International Covenant on Civil and Political Rights, any disrespect for public order and incitement to national or religious hatred which incites discrimination or strife is prohibited by law.

Islamic Azad Universities, while condemning this heinous act and expressing regret for its perpetrator, calls on all people who want freedom of expression, intellectuals, students, researchers and the entire book community to condemn this ignorant act. Legally and politically, we demand that this heinous act be countered in accordance with international law, and we are certainly its guardians.

