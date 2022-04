تحلیلگر شبکه آمریکایی به جنگ روسیه رفت

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از ورایتی، نانس که مدیر اجرایی اندیشکده پروژه نامتقارن ترور (The Terror Asymmetrics Project) است، به لژیون بین المللی دفاع سرزمینی در اوکراین پیوست.

به گزارش ام‌اس‌ان‌بی‌سی حدود ۲۰ هزار نفر از ۵۲ کشور در حال حاضر در جبهه اوکراین با روسیه مبارزه می‌کنند.

نانس درباره تصمیم خود توضیح داد: در دوران پیش از جنگ مدتی در اوکراین بودم و وقتی روسیه به این کشور حمله کرد دوستانی در دونتسک (پنجمین شهر بزرگ اوکراین) داشتم، دوستانی در ارتش اوکراین و دوستانی که برایمان از شرایط موجود می‌نوشتند و می‌گفتند: امشب نجات پیدا نخواهیم کرد، ۵۰۰ بار به ما حمله شده است.

وی افزود: هرچه بیشتر از این جنگ می‌دیدم بیشتر به این فکر می‌کردم که حرف زدن بس است و وقت عمل رسیده. حدود یک ماه پیش به لژیون بین‌المللی در اوکراین پیوستم و اینجا هستم تا به این کشور در جنگی که جنگ علیه نابودی و تباهی است کمک کنم.

نانس یک افسر ارشد سابق نیروی دریایی ایالات متحده است و تاکنون چند کتاب از جمله شکست داعش: داعشیان که هستند، چطور می‌جنگند و چه عقایدی دارند (Defeating ISIS: Who They Are, How They Fight, What They Believe) و توطئه هک آمریکا (The Plot to Hack America) از وی منتشر شده است.

ارتش روسیه در تاریخ ۲۴ فوریه (پنجشنبه، ۵ اسفند) به خاک اوکراین حمله کرد و درگیری و تنشی که از سال ۲۰۱۴ بین این دو کشور آغاز شده بود، وارد مرحله جدیدی شد.