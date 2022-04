خواننده «تایتانیک» بازیگر شد

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از ورایتی، فیلم همه چیز دارد یادم می‌آید (It’s All Coming Back to Me) نام فیلمی است که با بازی و صدای سلن دیون، دهم فوریه سال ۲۰۲۳ (۲۱ بهمن ۱۴۰۱) روی پرده سینماها خواهد رفت.

این فیلم که پیش‌تر پیامک برای تو نام داشت، براساس یک فیلم آلمانی به همین نام محصول سال ۲۰۱۶ و به کارگردانی کارولین هرفورت ساخته شده است. در این فیلم پریانکا چوپرا جوناس در نقش زنی بازی می‌کند که در تلاش است با مرگ نامزدش کنار بیاید. وی برای این منظور شروع به فرستادن پیامک به شماره قدیمی نامزد خود کرده که حالا به یک مرد جدید با بازی سم هیوین تعلق دارد.

سلن دیون در این فیلم نقش خودش را بازی می‌کند.

نام فیلم مذکور از قطعه حالا همه چیز دارد یادم می‌آید از جیم استاینمن گرفته شده که با اجرای دیون معروف شد. این ترانه یکی از موفق‌ترین و تحسین‌شده ترین آهنگ‌های این خواننده کانادایی است. همچنین ظاهرا دیون یک آهنگ جدید برای این فیلم ضبط کرده است.

فیلمبرداری فیلم همه چیز دارد یادم می‌آید از اواخر سال ۲۰۲۰ به کارگردانی جیم استراوز و براساس فیلم‌نامه‌ای از وی در لندن آغاز شد و اوایل سال ۲۰۲۱ خاتمه یافت.

خبر بازی دیون در یک فیلم جدید همزمان با اکران سینمایی الن (Aline) منتشر شده که داستانی تخیلی درباره زندگی خواننده فیلم تایتانیک را روایت می‌کند.