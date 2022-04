بازیگر «جایی برای پیرمردها نیست» درگذشت

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا از هالیوود ریپورتر، کیتی لمکین که به بازی در فیلم‌های جایی برای پیرمردها نیست (۲۰۰۷، برادران کوئن) و کشتار با اره برقی در تگزاس (۲۰۰۳،مارکوس نیسپل) شناخته می‌شود، پس یک دوره کوتاه بیماری درگذشت.

لمکین در سال ۱۹۴۷ در تگزاس متولد شد. وی تحصیلات خود را در دانشگاه زنان تگزاس آغاز و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه میزوری مرکزی دریافت کرد. این هنرپیشه آمریکایی در سال ۲۰۰۲ مدام بین هوستون و لس‌آنجلس در رفت و آمد بود تا حرفه بازیگری خود را تقویت کند.

لمکین در طول حرفه هنری خود در چند مجموعه تلویزیونی از جمله واسطه (Medium)، استخوان‌ها (Bones)، بوستون لیگال (Boston Legal)، نام من ارل است (My Name Is Earl) و فیلم‌هایی چون انتظار برای گافمن (Waiting for Guffman) و آب شیرین (Sweetwater) بازی کرد.

جایی برای پیرمردها نیست یک فیلم جنایی محصول سال ۲۰۰۷ به کارگردانی برادران کوئن است که براساس رمانی به همین نام از کورمک مک کارتی، نویسنده شهیر آمریکایی، ساخته شد.

این فیلم روایتگر داستان لوئلین ماس، شکارچی، است که به طور اتفاقی به اجسادی که از یک معامله نافرجام مواد مخدر به جا مانده‌اند، برمی‌خورد. وی به جای گزارش واقعه به پلیس، تصمیم می‌گیرد دو میلیون دلاری که در صحنه کشتار به جا مانده را برای خود بردارد.

فیلم جایی برای پیرمردها نیست در جوایز اسکار سال ۲۰۰۷ چهار جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد.