«سریع و خشن» مسافر جدید گرفت

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از ورایتی، وین دیزل، بازیگر آمریکایی، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از پیوستن بری لارسون به خانواده پرستاره سریع و خشن خبر داد.

لارسون که در دنیای سینمایی مارول نقش کاپیتان مارول را ایفا می‌کند، در سریع و خشن ۱۰، ساخته جاستین لی، با بازیگرانی چون وین دیزل، میشل رودریگز، تایریس گیبسون، جیسون استاتهام و شارلیز ترون همبازی خواهد شد.

لارسون تنها ابرقهرمان تیم سریع و خشن نیست؛ چندی پیش جیسون موموآ و دانیلا ملچیور به تیم بازیگران فیلم سریع و خشن ۱۰ اضافه شدند که هردو سابقه کارهای ابرقهرمانی را دارند؛ موموآ بازی در نقش آکوامن را در کارنامه دارد و ملچیور در جوخه انتحار جیمز گان در نقش رت کچر ۲ به ایفای نقش پرداخته است. از دیگر اعضای خانواده سریع و خشن که سابقه بازی در نقش شخصیت‌های ابرقهرمان را دارند می‌توان به گل گدوت، جان سینا، کرت راسل، مایکل روکر و ادریس البا اشاره کرد.

اولین قسمت از فیلم‌های سریع و خشن با نام The Fast and the Furious در سال ۲۰۰۱ اکران شد. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان بود و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد. چندی پیش خبر رسید که این مجموعه اکشن به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و با ساخت قسمت دهم و یازدهم پس از بیش از دو دهه به پایان خواهد رسید.

قسمت دهم از مجموعه سینمایی سریع و خشن ۱۹ مه سال ۲۰۲۳ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) روی پرده سینماها خواهد رفت.