به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، جایزه بوکر بین‌المللی که هرساله به بهترین اثر داستانی ترجمه شده به زبان انگلیسی اهدا می‌شود، نامزدهای نهایی خود برای سال ۲۰۲۲ را اعلام کرد. آثاری که برای رسیدن به این جایزه با یکدیگر رقابت می‌کنند، عبارتند از: یک نام جدید (A New Name: Septology VI-VII) نوشته جان فوس ترجمه شده از زبان نروژی، ‎خرگوش نفرین شده (Cursed Bunny) اثر بورا چانگ ترجمه شده از زبان کره‌ای، کتابهای یعقوب (The Books of Jacob) نوشته الگا توکارچوک ترجمه شده از زبان لهستانی، مقبره شنی (Tomb of Sand ) از گیتانجالی شری ترجمه شده از هندی، بهشت ( Heaven) اثر میکو کاواکامی ترجمه شده از زبان ژاپنی و النا می‌داند (Elena Knows) اثر کلودیا پینیرو ترجمه شده از زبان اسپانیایی.

هیات داوران جایزه بوکر این ۶ کتاب را که به ۶ زبان مختلف منتشر شده‌اند، از بین ۱۳۵ اثر انتخاب کرده‌اند. همچون سال گذشته بیشتر آثار حاضر در این فهرست توسط انتشارات‌های مستقل منتشر شده‌اند. امسال همچنین حضور زنان در فهرست نامزدهای کوتاه جایزه بوکر بین‌المللی نیز شایان توجه بود؛ پنج کتاب از این فهرست نوشته نویسندگان زن هستند و سه مورد از آنها توسط مترجمان زن ترجمه شده‌اند.

برنده جایزه بوکر بین‌المللی سال ۲۰۲۲، روز ۲۶ مه (۵ خرداد ۱۴۰۱) اعلام می‌شود.

جایزه بوکر بین‌المللی هر ساله به یک رمان ترجمه شده به زبان انگلیسی اهدا می‌شود که در انگلستان یا ایرلند منتشر شده باشد. هدف از اهدای این جایزه، تشویق ناشر و خواننده به نشر و مطالعه کتابهای داستانی از سراسر جهان و معرفی و تبلیغ کار مترجمان است. هم رمان‌ها و هم مجموعه داستان‌های کوتاه واجد شرایط رقابت برای دریافت این جایزه هستند. به نویسنده و مترجم اثر برگزیده مشترکا یک جایزه نقدی ۵۰ هزار پوندی (۶۹ هزار دلاری) اهدا می ‌شود و نویسندگانی که به فهرست کوتاه این جایزه راه پیدا کنند نیز هرکدام یک هزار پوند دریافت می‌کنند

سال گذشته دیوید دیوپ با رمان در شب همه خون‌ها سیاه است جایزه بوکر بین‌المللی را از آن خود کرد و به اولین برنده فرانسوی تاریخ این جایزه تبدیل شد.