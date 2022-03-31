به گزارش ایرنا از وبدا، کمال حیدری با بیان این مطلب، گفت: ﻃﻐﯿﺎﻥ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﺧﮏ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۲۱ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۴۸ هزار و ۳۶۶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ ۲۵۰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱۴۲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
وی افزود: ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺍﺭﺩ سرخک ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ به وﯾﮋﻩ ﺍینکه ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺑﺎ ﺷﯿﻮﻉ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﻮﺀﺗﻐﺬﯾﻪ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
معاون بهداشت بیان داشت: ﺩﺭ ﻃﯽ ۲ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ۱.۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﮐﻮﺩﮎ ﺩﺭ ۴۹ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ۲۴ ﺍﺳﺘﺎﻥ این کشور ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮﯼ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ کند.
افزایش موارد وارده سرخک به ایران
دکتر حیدری افزود: ﺑﻪ تبع همهﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﺮﺧﮏ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺩﺭ ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺣﺬﻑ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﺮﺧﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻣﺘﺎﺛﺮ کند.
وی با اشاره به اینکه ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ لازم در جهت خنثی سازی این مساله صورت گیرد، گفت: باید موارد ﺗﺎﺧﯿﺮﯼ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ MMR (واکسن پیشگیری سرخک، اوریون و سرخجه) ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩ.
معاون بهداشت افزود: آﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﯼ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﯼ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻭ ﺗﺰﺭﯾﻖ ﺻﺤﯿﺢ ﺁﻥ باید ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
دکتر حیدری اظهار داشت: ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ MMR ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﯼ ۹۵ درصد ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬﺍ باید ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﻗﯿﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
وی ﺣﺴﺎﺱ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ (ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ) ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﻐﯿﺎﻥ ﺳﺮﺧﮏ را مورد تاکید قرار داد و گفت: ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺐ ﻭ ﺑﺜﻮﺭﺍﺕ ﺟﻠﺪﯼ ﻣﺎﮐﻮﻟﻮﭘﺎﭘﻮﻟﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﺮﺧﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ باید ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.
معاون بهداشت افزود: ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﻮﺭﯼ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺐ ﻭ ﺑﺜﻮﺭﺍﺕ ﺟﻠﺪﯼ (ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ) ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ کرﺩ. ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﺒﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺳﺮﺧﮏ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻋﺪﻡ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
حیدری خاطرنشان کرد: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮﮊﯾﮏ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﺟﺴﺘﺠﻮﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻨﺸﺎ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭﯾﺮﻭﻟﻮﮊﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮊﻧﻮﺗﺎﯾﭗ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭ نیز ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ.
واکسیناسیون تکمیلی اتباع غیرایرانی
معاون بهداشت وزارت بهداشت، اولویت قرار دادن ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﻭﺍﮐﺴﻦ MR ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ (به وﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺪﯾﺪﺍﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ) و اطمینان حاصل کردن ﺍﺯ ﺍﯾﻤﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ را مورد تاکید قرار داد و گفت: ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﮑﻔﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﺴﻦ MR ﻭ ﯾﺎ MMR ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻃﻐﯿﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ باید ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
دکتر حیدری تصریح کرد: ضرورت دارد ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺳﺮﺧﮏ ﻭ ﻋﻼﯾﻢ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ MR ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ایران سال گذشته موفق به دریافت گواهینامه حذف سرخک از سازمان بهداشت جهانی شد.
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