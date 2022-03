به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، این مجموعه به دِری خوش آمدید (Welcome to Derry) نام دارد و ماجراهای آن در دهه ۱۹۶۰ میلادی و قبل از وقایع فیلم‌ آن: بخش اول (It: Part One) اتفاق می‌افتد. در این مجموعه همچنین به داستان ظهور شخصیت پنی وایز دلقک نیز اشاراتی خواهد شد.

اندی موسکیتی کارگردان آن: بخش اول (۲۰۱۷) و آن: بخش دوم (۲۰۱۹)، در کنار باربارا موسکیتی و جیسون فوکس مدیر تولید این پروژه خواهد بود. به گفته منابع آگاه، اندی و باربارا موسکیتی و فوکس به ایده مجموعه به دری خوش آمدید شکل داده و فوکس در حال نوشتن فیلمنامه آن است.

اندی موسکیتی قسمت اول این مجموعه را کارگردانی می‌کند و استودیوهای تلویزیونی برادران وارنر پشت پروژه خواهد بود.

مجموعه فیلم‌های آن که به فاصله دو سال براساس رمانی به همین نام از استیون کینگ ساخته شدند، تاکنون در مجموع بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرده‌اند. از روی داستان این رمان پیش تر در دهه ۱۹۹۰ نیز یک مینی سریال دو قسمتی ساخته شده بود که با واکنش‌های ضدونقیض روبه‌رو شد.