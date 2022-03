افشای اسرار ناگفته سریال «تئوری بیگ بنگ» در یک کتاب

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی هالیوودریپورتر، این کتاب که تئوری بیگ‌بنگ: داستان صریح و داخلی این سریال پربیننده حماسی (The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series) نام دارد، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۲ (۱۹ مهر ۱۴۰۱) روانه بازار خواهد شد.

جسیکا ردلاف برای نگارش این کتاب با ۴۰ نفر از بازیگران و عوامل سریال تئوری بیگ بنگ از جمله جانی گالکی (لئونارد)، جیم پارسونز (شلدون)، کیلی کوئوکو (پنی)، سایمون هلبرگ (هاوارد)، کونال نایر (راج)، ملیسا راوش (برنادت) و ماییم بیالیک (ایمی) گفت‌وگو کرده است.

ردلاف می‌گوید: از زمانی که سریال تئوری بیگ بنگ در مه سال ۲۰۱۹ به پایان رسید، طرفداران خواستار تجدید دیدار با این سریال بودند. چیزی که در ماه اکتبر امسال در قالب کتاب تئوری بیگ بنگ: داستان صریح و داخلی این سریال پربیننده حماسی به دست خواهند آورد.

وی افزود: بیشتر ۱۲ سالی را که این سریال ساخته و پخش ‌می‌شد، همراه آن بودم و فکر می‌کردم همه چیز را درباره آن می‌دانم اما پس از ۱۱۹ ساعت گفت‌وگو که برای نوشتن این کتاب انجام دادم، فهمیدم فقط از جزئیات سطحی اطلاع داشتم.

در این کتاب بازیگران مجموعه تئوری بیگ بنگ همچنین درباره زندگی شخصی خود و مشکلاتی چون طلاق و اضطراب صحبت می‌کنند و از تاثیری که این درگیری‌ها بر روی روند سریال گذاشت، می‌گویند.

به گفته ردلاف، بسیاری از اسراری که در این کتاب فاش شده برای خود بازیگران و مدیران تولید پروژه هم شوکه کننده بود.

این نویسنده می‌گوید هیجانی که برای به اشتراک گذاشتن این اطلاعات با طرفداران سریال تئوری بیگ بنگ دارد با هیجان شلدون و ایمی به هنگام دریافت جایزه نوبل در سریال، برابری می‌کند.

سریال تئوری بیگ‌بنگ (Big Bang Theory ) ماجراهای چهار مرد باهوش و نخبه با روابط اجتماعی ضعیف و همسایه و دوستشان پنی را روایت می‌کند که درست نقطه مقابل آنهاست. پخش این سریال ۱۲ فصلی پرطرفدار از سال ۲۰۰۷ آغاز و پس از ۲۷۹ قسمت، در ۱۶ می ۲۰۱۹ به پایان رسید. به گزارش شرکت داده سنجی نیلسن، قسمت پایانی این سریال حدود ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار بیننده داشت.