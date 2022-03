 اِوا لیندسترُم برنده جایزه آسترید لیندگرن ٢٠٢٢ شد

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، لیندسترُم سال ۱۹۵۲ به دنیا آمد و از، سال ۱۹۸۰ فعالیت خود در زمینه ادبیات کودک و نوجوان را آغاز کرد. وی دارای ۳۵ کتاب مستقل است و آثار متعددی را نیز برای دیگر نویسندگان تصویرگری کرده که بسیاری از آنها برایش جوایزی را به ارمغان آورده‌اند.



ویژگی آثار اِوا لیندسترُم به‌کارگیری طنز تلخ اما زیرکانه و آمیخته با موضوعات روزمره و البته معمایی است که کودکان را از طریق پرسش‌های بسیار به محور داستان‌ها نزدیک می‌کند. مرز بین کودکان و بزرگسالان و حیوانات در داستان‌های او از طریق خیال‌پردازی مشخص و با نوعی طنز جسورانه به جذابیت وافر منجر می‌شود. دنیایی که او بدین سان برای کودکان می‌سازد دائم در حال تحول است. «سگِ من، موش my dog mouse»، «همه می‌روند everyone walks away» و «کلاه گربه the cat hat» از جمله آثار این نویسنده سوئدی است.

جایزه جهانی آسترید لیندگرن، از بزرگترین جایزه‌های جهانی ادبیات کودک و نوجوان است که از سوی دولت سوئد به مناسبت گرامی‌داشت آسترید لیندگرن، نویسنده محبوب سوئدی و صاحب کتاب‌هایی چون «پی‌پی جوراب بلند» و «کارلوس روی پشت‌بام» اهدا می‌شود. هدف از اهدای این جایزه تقویت سطح کیفی ادبیات کودک و نوجوان و ارتقای حقوق کودکان در جهان است که هرساله بیش از ۶۰ کشور از سراسر دنیا در این مسابقه شرکت می‌کنند.

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک و مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودک، هیئت‌های معرفی نامزدهای این جایزه از ایران را تشکیل می‌دهند.

فریدون عموزاده خلیلی (نویسنده) و شهلا افتخاری (مروج کتاب و کتاب‌خوانی) از سوی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، جمشید خانیان (نویسنده) و عبدالحکیم بهار (مروج کتاب و کتاب‌خوانی) از سوی شورای کتاب کودک، حمیدرضا شاه‌آبادی (نویسنده) و کتابخانه‌های سیار کانون از سوی کانون پرورش فکری کودکان به عنوان نامزدان دریافت جایزه سال ۲۰۲۲ آستریدلیندگرن از ایران معرفی شده بودند.

سال گذشته جایزه ۴۰۰ هزار دلاری «آسترید لیندگرن» ـ به عنوان گران‌ترین جایزه ادبیات کودک جهان ـ به ژان کلود مورلوا، نویسنده فرانسوی رسید.