انتشار دستاورد محققان ایرانی در مجله فیزیک کاربردی آمریکا

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ساینس‌دیلی، درمان و دیگر بیماری‌ها با لیزر اکنون روشی متداول درمانی تصور نمی‌شود اما رویکردهای جدید با استفاده از نانوذرات امیدی برای بهبود روش‌های فعلی پدید آورده است.

محققان وضعیت فعلی این شیوه‌ها را با ترکیب دو روش فوتوترمال درمانی و فوتوداینامیک درمانی با ترکیب نانوذرات بررسی کرده و توانسته‌اند از این روش‌ها برای تزریق دارو به محل‌هایی از بدن بیمار موفق شوند که در غیراینصورت قابل دسترس نبود. همچنین امکان ترکیب دو روش فوق و رسیدن به روشی واحد و حتی روش درمانی قوی‌تری وجود دارد.

فوتوترمال (photothermal therapy) درمانی که نور لیزر را به گرما تبدیل می‌کند می‌تواند سلول های سرطانی را از بین ببرد. روش دیگر شامل درمان فوتوداینامیک (photodynami) است که با استفاده از نور لیزر به تولید گونه‌های فعال اکسیژن مانند هیدروژن پروکسید و رادیکال‌های سوپروکسید منجر می‌شود و آنها توان از بین بردن سلول‌های سرطانی را دارند.

این محققان ایرانی وضعیت فعلی میدان نانوذرات پیشرفته فوتوداینامیک درمانی و فوتوترمال درمانی را بررسی و بر ترکیب دو روش برای دستیابی بهترین و کارامدترین روش درمانی تمرکز کردند.

آنها با ترکیب این دو روش با نانومواد توانستند از این روش‌های درمانی برای تزریق دارو به محل مورد نظر در بدن بیمار استفاده کنند؛ در حالی که به شیوه‌های دیگر امکان تزریق دارو به این محل‌ها وجود نداشت. همچنین امکان ترکیب دو روش فوق برای رسیدن به یک درمان واحد و دستیابی به روش درمانی قدرتمندتر وجود دارد.

در روش درمانی فوتوترمال این نور به گرما تبدیل می‌شود و در روش فوتوداینامیک نور اکسیژن فعال تولید می‌کند، موفقیت این روش به وجود اکسیژن فراگیر برای تولید کافی اکسیژن فعال نیاز است تا سلول های سرطانی را بکشد.

مسعود مظفری، یکی از نویسندگان این مطالعه از دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: استفاده از این راهبرد در درمان سرطان، نفوذ عمیق نور لیزر به بافت ها برای تعیین میزان کارامدی درمان مفید است.

عواملی که نفوذ عمیق را کنترل می‌کنند شامل شکل پرتو، طول موج نور، شدت لیزر و شعاع پرتو است. راهبرد بهتر شامل ترکیب درمانی فوتوترمال با روش‌های سنتی درمان مانند شیمی‌درمانی برای رسیدن به روش درمانی شیمی‌درمانی ضدباکتریایی فوتوداینامیک است.

گزارش کاملی از این مطالعه به نام نانوموادها برای درمان سرطان با روش‌های فوتوترمال و فوتوداینامیک به عنوان دستاورد گروهی از محققان ایرانی با همکاری یک استاد دانشگاه ژوهانسبورگ در نشریه بررسی‌های فیزیک کاربردی/ Applied Physics Reviews نشریه علمی موسسه فیزیک آمریکا منتشر شده است.

Treating cancer with light-sensitive nanoscale biomaterials: Combining nanotechnology with laser light creates powerful effect on cancer cells -- ScienceDaily