به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ساینس دیلی، گاز آلاینده ازون زمانی تولید می‌شود که آلاینده‌های مختلف ناشی از سوخت اگزوز موتور وسایل نقلیه یا نیروگاه‌ها و دیگر منابع در برابر نور خورشید قرار بگیرند.

سطح بالای آلاینده ازون با بیماری‌های جسمی زیادی از جمله آسم، ویروس‌های دستگاه تنفسی و مرگ زودرس در ارتباط است. اما مطالعه اخیر اولین مطالعه‌ای است که ارتباط میزان آلاینده ازون را با افزایش علائم افسردگی در نوجوانی طی بازه‌ای طولانی بررسی می‌کند. این علائم شامل احساس مستمر غم، سرگردانی، دشواری تمرکز، اختلال‌های خواب و فکر خودکشی است.

اریکا مانچک صاحب کرسی روانشناسی در دانشگاه دنور آمریکا و محقق ارشد این مطالعه گفت: یافته‌های مانشان دهنده اهمیت توجه به تاثیر آلودگی هوا بر سلامت روانی علاوه بر سلامت جسمی است.

محققان این مطالعه داده های مطالعات پیشین در مورد استرس دوران کودکی با مشارکت ۲۱۳ نوجوان بین ۹ تا ۱۳ ساله در سن فرانسیسکو استفاده کرده اند.

آنها پی بردند نوجوانانی که در مناطقی با سطح آلاینده اوزن بالاتر زندگی می‌کردند علائم بیشتر افسردگی را طی زمان نشان داده‌ بودند، حتی با اینکه سطح آلاینده ازون از استانداردهای ایالتی یا سطح ملی فراتر نرفت. جنسیت، سن، نژاد، تحصیلات والدین یا مختصات اقتصادی‌اجتماعی محل زندگی‌شان و درامد خانواده بر یافته های کلی تاثیری نداشت.

مانچک صاحب کرسی روانشناسی در دانشگاه دنور آمریکا و محقق ارشد این مطالعه تصریح کرد: این وضعیت واقعا نشان می دهد که حتی سطح پایین آلاینده ازون می تواند عواقب خسارت باری داشته باشد. این مطالعه در نشریه برخط دستاوردهای روانشناسی منتشر شده است.

وی افزود: آلاینده اوزن و دیگر آلاینده‌ها موجب التهاب در بدن می شوند و از این طریق به ابتلا به افسردگی دامن می زنند. نوجوانان به طور خاص در برابر این نوع آلاینده حساس هستند زیرا به طور متوسط زمان بیشتری در خارج از منزل می گذرانند.

صاحب کرسی روانشناسی در دانشگاه دنور آمریکا و محقق ارشد این مطالعه با تاکید بر اثر آلاینده‌ها بر سلامت جسم و روح افراد ،گفت: استانداردهای کیفیت هوا در سطح ملی و فدرال باید تغییر کرده و سخت‌گیرانه تر شود و ما باید قوانین و ضوابط شدیدتری برای صنایع تولیدکننده آلاینده وضع کنیم.

Air pollution linked to depressive symptoms in adolescents: Higher ozone levels predicted increase in depressive symptoms over time, study finds -- ScienceDaily