هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی برگزیدگان خود را شناخت

برگزیدگان هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی عصر امروز دوشنبه ۲۳ اسفندماه در سالن غدیر مرکز آفرینش‌های فکری کودکان و نوجوانان مورد تقدیر قرار گرفتند.

جوایز بخش شناختی

امسال در بخش رقابتی به دلیل آنکه سال گذشته ستاد علوم شناختی آثار رسیده به هفتمین جشنواره ملی اسباببازی را مورد ارزیابی قرار دادند و شش عنوان از برترین اسباب بازی‌های شناختی را انتخاب کردند.

کارآگاه ناحیه شرقی محصول توسعه صنعت چینش

باغ فرش محصول مشترک کانون / ایده پردازان هنر باغ فارسی

چهارچوب محصول مجموعه بومزی

واردا محصول شرکت سرزمین ذهن زیبا

طوطی و بقال محصول مشترک کانون / دواره، خانه طراحی ایده

شاه دزد وزیر (دوئل) محصول شرکت فربد انگاره واقعیت خیال

برترین‌های جوایز ترافیک

رتبه اول: دوچرخه‌های تعادلی محصول مجموعه زی گزیگ

رتبه دوم: شهر و بازی محصول مجموعه قلمه

رتبه سوم: دور دور محصول مجموعه قندون

برترین‌های بسته بندی

رتبه اول: کارآگاه ناحیه شرقی از مجموعه توسعه صنعت چینش

رتبه دوم: نورآزما از شرکت فنآموز

برترین‌های تصویرسازی

رتبه اول: حامد خسروی اتابک والی تبریز از مجموعه بازیمن

رتبه دوم: علی رادمند توکی از مجموعه هوگر گیمز

رتبه سوم: محمد باراندوست قلعه رودخان از مجموعه هیروگی مز

برترین‌های کیفیت چاپ

رتبه اول: دور دور از مجموعه قندون

رتبه دوم: مشترک شترسواری از مجموعه بازیمن و قابرنگ از بومزی

برترین‌های کیفیت اسباب بازی فلزی

رتبه اول: مجموعه ساختنی های فلزی از شرکت روئین پویان ایرانیان

رتبه دوم: ماشین‌های عقب کش از شرکت طاها ویرا رادین

برترین‌های اسباب بازی پلاستیکی (کیفیت تولید)

رتبه اول: مجموعه محصولات شرکت طلوع آفتاب کمال / تک توی

رتبه دوم: مشترک مجموعه محصولات شرکت‌های نیکو تویز و کیوان تویز

رتبه سوم: دانی بال محصول از شرکت سرزمین بازی دانی نو

برترین اسباب بازی پارچه‌ای

در این بخش هیچ محصولی حائز رتبه نشد

برترین اسباب بازی چوبی (کیفیت تولید)

رتبه اول: مجموعه محصولات شرکت راستا مهر توس (سپتا)

رتبه دوم: مجموعه محصولات شرکت توسعه هوش افزار کودک (بیس)

رتبه سوم: مجموعه محصولات برند بومزی

برترین اسباب بازی ترکیبی (کیفیت تولید)

رتبه اول: مارپیچ لیزری محصول مجموعه تکسازان

رتبه دوم: باغ فرش محصول مشترک کانون و ایده پردازان هنر باغ فارسی

رتبه سوم: معمار محصول شرکت وستا تدبیر پارس

برترین اسباب بازی مهارتی - آموزشی

رتبه اول مجموعه بسته‌های جزیره دانش فنآموز

رتبه دوم آزمایشگاه الکترونیک از برند self your it do

رتبه سوم مجموعه ساختنی های فلزی روئین پویان ایرانیان (زیرک)

برترین اسباب بازی حسی و حرکتی

در این بخش هیچ محصولی حائز رتبه نشد

تقدیر ویژه شورای نظارت بر اسباب بازی

مجموعه عروسک‌های شرکت ستاره کوچک زیبای ایرانیان

برترین اسباب بازی سازه و جورچین (ساختنی - شناختی)

مجموعه محصولات (بافرزندان) و (کوریگو و جامبی)

برترین اسباب بازی شبیه سازی زندگی واقعی (بازی‌های وانمودی-شناختی)

مجموعه محصولات لوح افتخار تانی لند اسباب بازی پارچه‌ای و شخصیت پردازی

لوح افتخار شرکت رز تحریر یزد کنکو

لوح افتخار لپ لپ تنوع بسته بندی و کیفیت تولید

لوح افتخار بازی آل به خاطر سرمایه گذاری در طراحی

جشنواره ملی اسباب بازی از سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرده است، هدف از برگزاری این جشنواره ایجاد زمینه‌ای مناسب به منظور آشنایی والدین و کودکان مربیان، پژوهشگران و تولیدکنندگان با مفاهیم بازی و اسباب‌بازی و ایجاد بستری برای طرح ایده‌های نو و کارآفرینی و ارتقای سطح کمی و کیفی اسباب‌بازی‌های تولید داخل است.

همچنین رشد آگاهی عمومی و شناخت نیازهای کودکان و نوجوان در حوزه‌های اسباب بازی و سرگرمی، شناسایی و تقدیر از صاحبان اندیشه و تلاشگران در زمینه‌های طراحی، تولید و توسعه دانش عمومی در این حوزه شناسایی و تقدیر از تولیدکنندگان و معرفی تولیدات آنها به خانواده‌ها و اطلاع‌رسانی از ظرفیت موجود اسباب‌بازی و سرگرمی به مخاطبان از اهداف این جشنواره است.