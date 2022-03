برگزیدگان بفتا ۲۰۲۲ معرفی شدند/دومین جایزه در یک روز برای کارگردان «قدرت سگ»

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، برندگان جوایز بفتا در سال ۲۰۲۱ یکشنبه شب (۲۲ اسفند ۱۳ مارس) در مراسمی با اجرای ریبل ویلسون در رویال آلبرت هال لندن معرفی شدند.

هفتادوپنجمین دوره جوایز سینمایی آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا (بفتا)، از شبکه بی‌بی‌سی وان انگلیس پخش شد و بدین ترتیب این رویداد سینمایی که امسال به دلیل پیامدهای شیوع کرونا با کمی تاخیر و در ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۰) برگزار شد، به تاریخ معمول خود بازگشت و بار دیگر فاصله زمانی دو هفته‌ای با مراسم اهدای جوایز اسکار را حفظ خواهد کرد.

نودوچهارمین دوره جوایز اسکار ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.

برندگان جوایز بفتا ۲۰۲۲

بهترین فیلم

بلفاست (BELFAST)

بهترین نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده تازه‌کار بریتانیایی

هرچه سخت‌تر زمین می‌خورند (THE HARDER THEY FALL)

فیلم‌های غیرانگلیسی

ماشین من را بران (DRIVE MY CAR)

مستند

تابستان سول (SUMMER OF SOUL)

بهترین انیمیشن

انکانتو (ENCANTO)

بهترین کارگردانی

قدرت سگ (THE POWER OF THE DOG)

بهترین فیلمنامه اریجینال

لیکوریش پیتزا (LICORICE PIZZA)

فیلمنامه اقتباس‌شده

کودا (CODA)

بهترین بازیگر زن نقش اول

جوانا اسکنلن، بدترین آدم دنیا (After Love)

بهترین بازیگر مرد نقش اول

ویل اسمیت، شاه ریچارد (King Richard)

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

آریانا دبوس، داستان وست ساید (West Side Story)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

تروی کاتسور، کودا (CODA)

موسیقی متن اوریجینال

تل‌ماسه (DUNE)

بهترین انتخاب بازیگر

داستان وست ساید (WEST SIDE STORY)

بهترین فیلمبرداری

تل‌ماسه (DUNE)

بهترین تدوین

وقتی برای مردن نیست (NO TIME TO DIE)

بهترین طراحی صحنه

تل‌ماسه (DUNE)

بهترین طراحی لباس

کروئلا (CRUELLA)

بهترین گریم

چشمان تمی فی (THE EYES OF TAMMY FAYE)

بهترین صدابرداری

تل‌ماسه (DUNE)

بهترین جلوه‌های ویژه

تل‌ماسه (DUNE)

بهترین انیمیشن کوتاه بریتانیایی

DO NOT FEED THE PIGEONS

بهترین فیلم کوتاه بریتانیایی

THE BLACK COP

ستاره در حال ظهور (با رأی مردمی)

لاشانا لینچ

جوایز آکادمی فیلم بریتانیا ( British Academy Film Awards) که به اختصار جایزه بفتا (BAFTA) نامیده می شود جایزه ای است که هر ساله به بهترین های سینما و تلویزیون در بریتانیا اهدا می شود.

نخستین مراسم جوایز بفتا در سال ۱۹۴۹ در بخش سینما برگزار شد و برندگان یک مجسمه برنزی به شکل ماسک دریافت کردند، این ماسک برنزی بر روی یک پایه سنگ مرمر قرار دارد.

در سال ۱۹۵۴ جایزه بفتا در بخش تلویزیون هم به جوایز بفتا اضافه شد.