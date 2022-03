به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از مجله آرت نیوز، فرانسه به پیروی از انگلیس، اسپانیا و اتریش آثار هنری خود را از نمایشگاهی‌ که قرار بود ماه جاری میلادی در موزه کرملین روسیه افتتاح شود، خارج کرد.

موزه کرملین به دنبال تحریمی که کشورهای غربی روی فرهنگ و هنر روسیه اعمال کردند، اعلام کرد این نمایشگاه که دوئل: از محاکمه با جنگ تا یک جنایت اشرافی (The Duel: From Trial by Combat to a Noble Crime) نام دارد به تاخیر افتاده و کسانی که به این نمایشگاه اثر قرض داده‌اند، می‌توانند از مشارکت در آن انصراف دهند.

فرانسه بیشترین مشارکت را در برپایی این نمایشگاه داشت و ۱۵ اثر از برخی از معتبرترین موسسات این کشور از جمله لوور، ورسای و کتابخانه ملی فرانسه به این نمایشگاه قرض داده شد.

پاریس تصمیم خود را درباره پس گرفتن این آثار یک روز پس از جلسه غیررسمی وزرای فرهنگ و رسانه کشورهای اروپایی اعلام کرد. روزلین باشلو، وزیر فرهنگ فرانسه، در گفت‌وگو با روزنامه لوموند در این باره گفت: حضور ما در این نمایشگاه ممکن بود به عنوان نشانه‌ای از اختلاف نظر و عدم توافق میان کشورهای اروپایی تعبیر شده و مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

نمایشگاه دوئل که فرهنگ دوئل کردن در قرن‌های شانزدهم و هفدهم را بررسی می‌کند، قرار بود از ۳ مارس تا ۱۶ ژوئن (۱۲ اسفند ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۱) میزبان بازدیدکنندگان باشد. مذاکرات بین مسکو و موسسات اروپایی درباره قرض گرفتن آثار هنری برای این نمایشگاه از اوایل سال ۲۰۲۰ آغاز و در فوریه سال ۲۰۲۱ نهایی شد. موزه لوور ۶ اثر هنری از جمله یک نقاشی از استودیوی ژان کلوئه، نقاش و مینیاتوریست بلژیکی، به این نمایشگاه قرض داد و دو نقاشی از فیلیپ دو شامپانی،نقاش فرانسوی بلژیکی تبار، از طرف ورسای به این نمایشگاه اضافه شد.

این آثار حالا به سفارت فرانسه در مسکو منتقل خواهند شد چون در حال حاضر وارد یا خارج کردن آثار هنری به روسیه کار سختی است.

همانطور که محاصره اوکراین وارد سومین هفته خود می‌شود، گزینه تحریم فرهنگی روسیه از سوی هنرمندان و موسسات فرهنگی جهان مطرح شده است. چند هنرمند با پافشاری بر تعطیلی نمایشگاه‌های در حال برگزاری در روسیه به این مساله واکنش نشان داده اند و یا خواستار آن شدند که آثارشان از پروژه‌های گروهی در این کشور حذف شود. موسساتی که با روسیه پیوند نزدیکی دارند نیز این روزها دست به اقدامات بی سابقه زده‌اند؛ از جمله این موسسات می‌توان به موزه ارمیتاژ آمستردام و لندن اشاره کرد که ارتباط خود را با ارمیتاژ سن پترزبورگ که از بزرگترین اماکن هنری در روسیه است، قطع کرده‌اند.