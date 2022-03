به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، ساتبیز یک شرکت چندملیتی آمریکایی است که دفتر مرکزی آن در شهر نیویورک قرار دارد. این حراج‌خانه یکی از بزرگترین دلالان هنرهای زیبا و تزئینی، جواهرات و اشیاء کلکسیونی است که در ۴۰ کشور، ۸۰ شعبه دارد.

ساتبیز در سال ۲۰۲۱ میلادی به لطف گسترش بازار حراج‌های آنلاین، با وجود تداوم کرونا، بالاترین درآمد سالانه در تاریخ ۲۷۷ سال فعالیت خود را به دست آورد.

بدون شک مهمترین رویداد یک سال گذشته برای این حراج‌خانه حراج مجموعه مکلو بود. در این حراج مجموعه‌ای از ۳۵ نقاشی و مجسمه متعلق به هری مکلو سرمایه‌دار آمریکایی و همسر سابقش، لیندا، در تاریخ ۲۴ آبان در نیویورک به مزایده گذاشته شد، در مجموع بیش از ۶۷۶ میلیون دلار فروش کرد و به گرانبهاترین حراجی تاریخ ساتبیز تبدیل شد.

در بازه فروردین سال ۹۹ تا عید امسال چند رکورد در حراج‌های مختلف ساتبیز برای هنرمندان معروف رقم خورد؛ یکی از این رکوردها به نام فریدا کالو، نقاش سرشناس مکزیکی، ثبت شد. تابلوی من و دیگو (Diego y yo) از او ۲۵ آبان در حراجی ساتبیز نیویورک به قیمت ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار چکش خورد و رکورد گرانترین نقاشی حراج شده از آمریکای لاتین را شکست.

این پرتره علاوه بر گرانترین اثر حراج شده از آمریکای لاتین، رکورد گرانترین اثر کالو را نیز شکست؛ این رکورد پیش‌تر در اختیار تابلویی بود که به قیمت حدود ۸ میلیون دلار فروخته شد.

حراجی آبان ماه همچنین تابلوی من و دیگو را به دومین اثر گران از یک نقاش زن تبدیل کرد، اثر اول در این دسته‌بندی تابلوی گل سفید شماره ۱از جورجیا اوکیف است که به قیمت ۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروخته شد.

پرتره کالو توسط ادواردو اف. کنستانتینی، مجموعه‌دار لاتین، خریداری شد که از حامیان پروپاقرص هنر و هنرمندان آمریکای لاتین بوده تا جایی که موزه‌ای در بوینس آیرس آرژانتین تاسیس کرده است.

تابلوی من و دیگو که در سال ۱۹۴۹ تکمیل شد، یک خودنگاره از کالو است که این هنرمند را در کنار همسر دومش، دیگو ریورا، نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان ساتبیز، این آخرین خودنگاره‌ای است که وی پیش از درگذشتش در سال ۱۹۵۴ کشید.

این اولین بار نیست که ساتبیز این نقاشی را به فروش می‌گذارد. تابلوی من و دیگوی کالو پیش‌تر در سال ۱۹۹۰ نیز در این حراج خانه به قیمت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروخته شده بود. اگرچه این مبلغ، این روزها دیگر چندان دندان گیر نیست اما همین حراج کالو را به اولین هنرمند اهل آمریکای لاتین تبدیل کرد که اثری بالای ۱ میلیون دلار فروخته بود.

کالو که در سال ۱۹۰۷ در روستای کوچکی در حوزه مکزیکوسیتی متولد شد، در گذر زمان به یکی از معروفترین نقاشان تاریخ تبدیل شد و امروزه به عنوان کسی شناخته می‌شود که هنر مکزیک را به جهان شناساند.

با وجود شهرت کنونی آثار این هنرمند برجسته، بخش عمده کار کالو تا دهه ۱۹۷۰ میلادی عمدتا ناشناخته باقی‌مانده بود اما زمانی که کشف شدند در نمایشگاه‌های سراسر جهان جاخوش کردند. امروز با گذشت ۷۰ سال از درگذشت این هنرمند که در ۴۷ سالگی از دنیا رفت، وی به عنوان یکی از اسطوره‌های هنری جهان شناخته می‌شود.

رکورد گران‌ترین اثر بنکسی شکست

بنکسی به عنوان سرشناس‌ترین هنرمند ناشناس جهان نیز جزء رکوردشکنان حراجی‌های ساتبیز در یک سال گذشته بود. نقاشی خودویرانگر دختری با بادکنک (Girl With Balloon) از وی روز ۲۲ مهر در حراجی ساتبیز لندن بالای ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار پوند (۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار) چکش خورد و رکورد جدیدی برای این هنرمند خیابانی به جا گذاشت.

ارزش تخمینی این اثر که بعد از ریز ریز شدن توسط یک دستگاه کاغذ خردکنی، عشق در سطل زباله است (Love is in the Bin) نام گرفت با ارزش تخمینی ۴ تا ۶ میلیون پوند به مزایده گذاشته اما در نهایت بیش از سه برابر این مقدار فروخته شد.

این اثر خودویرانگر قبل از آن که به این روز بیفتد در سال ۲۰۱۸ در یک حراجی به قیمت ۱ میلیون پوند به یک زن اروپایی فروخته شده بود. لحظاتی بعد از پایان مزایده، زنگ‌های هشدار به صدا درآمدند و بوم تابلو از یک دستگاه کاغذ خردکنی که پایین قاب بزرگ و ویکتوریایی آن تعبیه شد عبور کرد، ریز ریز شد و تنها چیزی که در بوم باقی ماند بادکنک قلبی شکل و قرمز رنگ دخترک روی زمینه سفید بود.

اثر دختری با بادکنک از تصویر دختر بچه‌ای که دستش را به سمت یک بادکنک قرمز دراز کرده، اولین بار روی دیواری در شرق لندن به تصویر درآمد و سپس بارها و بارها بازآفرینی شد. این اثر یکی از معروف‌ترین آثار بنکسی است.

بنکسی یک هنرمند خیابانی اهل بریستول انگلیس است که اگرچه تا به امروز هویت خود را از جهان مخفی کرده آثارش به قیمت میلیون‌ها پوند فروخته می‌شوند. این هنرمند انگلیسی در سال‌های اخیر در هنر خود بیش از پیش به سمت نقد سیاسی حرکت کرده و به انتقاد از موضوعات مختلف از رفتار نامناسب با پناهجویان گرفته تا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌پردازد. این هنرمند انگلیسی در کارزار هنری خود همچنین از اولویت‌های بازار بین المللی هنرهای زیبا انتقاد کرده است.

بنکسی به دنبال شیوع کرونا، اثری را نیز در تجلیل از کادر درمان کشید که در ماه مارس (اسفند گذشته) به مزایده گذاشته شد. این اثر به قیمت ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند به فروش رسید و رکورد حراج‌ آثار این هنرمند در جهان را شکست. در این نقاشی که تغییردهنده بازی نام دارد، یک کودک به تصویر کشیده شده است که عروسک‌های بتمن و مرد عنکبوتی خود را به کناری انداخته و به جای آنها با عروسک یک پرستار ابرقهرمان بازی می‌کند. این نقاشی در جریان موج اول شیوع کرونا به بیمارستانی در انگلیس اهدا شد.

پیکاسو و ونگوگ تنور بازار هنر آسیا را گرم کردند

حراجی عصر هنر مدرن هنگ کنگ شنبه ۱۷ مهر توسط ساتبیز برگزار شد و در مجموع حدود ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار فروش کرد که البته از آن‌چه انتظار می‌رفت، کمتر بود. استادان نقاشی خطه آسیا چون ژائو ووکی هنرمند انتزاعی اهل چین چندان مورد اقبال مناقصه گران قرار نگرفتند اما در همین حراجی کم فروغ هم رکوردهای جدیدی ثبت شد.

تابلوی زن خمیده از پابلو پیکاسو در این حراجی درخشید. این نقاشی حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار چکش خورد و رکورد گرانترین اثر پیکاسو در آسیا را به نام خود ثبت کرد.

نقاشی طبیعت بی جان: گلدان گلایل از ونسان ونگوگ نیز دیگر پدیده این حراجی بود. اثر معروف ونگوگ که برای اولین بار در یک حراج آسیایی به فروش گذاشته می‌شد به قیمت ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار فروخته شد و رکورد گرانترین اثر فروخته شده این هنرمند هلندی در آسیا را از خود به جا گذاشت.

بهمن محصص در جمع رکوردشکنان ساتبیز

تابلوی مینوتور در ساحل دریا (Minotauro Sulla Riva Del Mare) اثر بهمن محصص پنجشنبه ۵ فروردین در حراجی رنسانس مدرن ساتبیز در کنار آثاری از پابلو پیکاسو و ادوارد مونک به حراج گذاشته شد. این اثر سال‌ها در اختیار فرانچسکو برونی بود که به محصص در ساختن مجسمه‌های برنزی کمک می‌کرد.

ارزش تخمینی این اثر چیزی در حدود ۵۰۰ تا ۶۳۰ هزار دلار برآورد شده بود و چند خریدار از آسیا و خاورمیانه و دیگر نقاط جهان برای به دست آوردن آن با هم رقابت کردند. سرانجام این نقاشی به قیمت یک میلیون پوند (۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار) به فروش رسید که دو برابر برآورد اولیه بود و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت.

محصص نقاش، مجسمه‌ساز و مترجم پیشروی ایرانی ملقب به پیکاسوی ایران بود که نقاشی‌های آوانگارد وی از آثار معتبر نقاشی مدرن ایرانی محسوب می‌شود.

قانون اساسی آمریکا رکوردشکنی کرد

‍‍یکی از نسخه‌های اصلی قانون اساسی ایالات متحده متعلق به سال ۱۷۸۷میلادی، پنجشنبه ۲۷ آبان شب به قیمت ۴۳ میلیون دلار در حراجی ساتبیز نیویورک به فروش رفت و رکورد جهانی برای یک سند تاریخی حراج شده را به نام خود ثبت کرد. پیش از این رکورد فروش اسناد تاریخی متعلق به دو فقره نامه بود که توسط ژائو منگ فو، خطاط سرشناس چینی، نوشته شدند.

از ۵۰۰ نسخه چاپ شده از اولین چاپ رسمی قانون اساسی آمریکا، امروز تنها ۱۳ نسخه باقی مانده است. نسخه فروخته شده که تنها تسخه باقی مانده در مجموعه‌های بود به ارزش تخمینی ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار به فروش گذاشته شد اما دو برابر برآوردهای اولیه به فروش رسید. این نسخه که توسط بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا، از جمله جورج واشنگتن، بنجامین فرانکلین، و جیمز مدیسون امضا شده است، بخشی از مجموعه خصوصی اسناد قانون اساسی آمریکا مربوط به دوره انقلاب از ۱۷۷۶ تا ۱۷۸۹ میلادی است.

این سند قرن سیزدهمی در سال ۲۰۱۹ میلادی به قیمت ۳۸.۲ میلیون دلار فروخته شد.

رکورد گرانترین شیء اسلامی شکست

آبان، ماه رکوردشکنی‌های متعدد در حراجی ساتبیز بود. علاوه بر نسخه اصلی قانون اساسی آمریکا و شاهکار فریدا کالو، یک شمعدان برنجی که با طلا و نقره در عراق قرن سیزدهم میلادی قلمزنی شده است نیز رکورد فروش یک شیء اسلامی در حراجی ساتبیز را شکست. این شمعدان که ارزش تخمینی آن ۲ تا ۳ میلیون پوند برآورد شده بود که نهایتاً بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار پوند چکش خورد.

این شمعدان ۹ وجهی متعلق به دهه ۱۹۶۰ میلادی که ۲۶ سانتی متر ارتفاع و ۳۰ سانتی متر قطر دارد، متعلق به یک مجموعه خصوصی اروپایی بوده و پیش‌تر در موزه هنر متروپولیتن نیویورک نیز به نمایش در آمده بود. دور تا دور این شمعدان عباراتی چون «جلال همیشگی و زندگی ایمن و رفاه روزافزون و نیک‌بختی کامل» به چشم می‌خورد.