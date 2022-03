به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی بارونز، مهمترین اثر این حراج که روز ۱۶ مارس (چهارشنبه، ۲۵ اسفند ۱۴۰۰) توسط جولینز آکشنز برپا می‌شود، نقاشی بمباران انگلستان میانه (Bomb Middle England) اثر بنکسی است. این دیوارنگاره تصویر گروهی از زنان سالمند را نشان می‌دهد که به جای توپ با بمب روی چمن بولینگ بازی می‌کنند؛ ارزش تخمینی این اثر چیزی در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار برآورد شده است.

از دیگر آثار مهم این حراجی می‌توان به نقاشی زیبا (Beautiful, Struggling to Consume and Times to Overwhelm Potential Painting) با ارزش تخمینی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دلار، چاپ نسخه محدود کلاه پاناما (Panama Hat) از هاکنی به ارزش تخمینی ۳۰ هزار دلار و نسخه امضا شده از نقاشی باراک اوباما (امید) (Barack Obama (Hope) ) اثر فری به ارزش تخمینی ۱۰ هزار دلار اشاره کرد.

مارتین نولان، مدیر اجرایی حراجی جولینز، با انتشار یک بیانیه درباره این حراج گفت: در این حراجی آثار چهره‌های بزرگ دنیای هنر عرضه می‌شود که دنیا را به بوم خود و هنر خیابانی و معاصر را به یک پدیده جهانی تبدیل کرده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این آثار مهم از جنبش هنر مدرن قرن بیست و بیست و یک آگاهی جمعی و تخیلات ما را تحت کنترل درآورده تا الهام بخش فرهنگ عامه، کنشگری و تغییر شوند.

مهمترین آثار این حراجی از ۱۴ تا ۱۶ مارس (۲۳ تا ۲۵ اسفند) در گالری‌های جولینز آکشنز در بورلی هیلز برای عموم به نمایش گذاشته می‌شود.