به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ددلاین، یک سریال لایواکشن براساس بازی اکشن- ماجراجویی خدای جنگ در دست ساخت است. آمازون در حال مذاکره است تا حق اقتباس این بازی را برای پرایم ویدئو به دست آورد.

مارک فرگوس و هاوک اوستبی، خالقان و مدیران تولید سریال فضای گسترده (The Expanse) و ریف جادکینز، مدیر تولید سریال چرخ زمان (The Wheel of Time ) از عوامل ساخت این سریال هستند و شرکت‌های سونی پروداکشنز و سونی پیکچرز تلویژن در ساخت آن مشارکت خواهند داشت.

این تنها بازی ویدئویی جدیدی نیست که آمازون استودیوز به فکر اقتباس از آن افتاده است. این گروه در حال حاضر روی ساخت سریال‌هایی براساس دو بازی محبوب فال اوت (Fallout) و تاثیر فراگیر (Mass Effect) کار می‌کند.

همچنین آمازون تنها استودیوی فیلمسازی نیست که برای تولید محتوای جدید به سراغ بازی های ویدئویی رفته است: پارامونت پلاس هنوز فصل اول از سریال اقتباسی از بازی هیلو را پخش نکرده آن را برای فصل دوم تمدید کرده است. سیاه‌چال‌ها و اژدهایان، کاپ هد، جیم کرم خاکی و نیئا: اتوماتا تنها چند مورد از سریال‌هایی هستند که اخیرا پروژه اقتباس آنها از بازی های ویدئویی معروف کلید خورده است.

خدای جنگ یک مجموعه بازی ویدئویی مبنی براساس اسطوره‌شناسی و به سبک اکشن-ماجراجویی است که توسط دیوید جفی در استودیو سنتا مونیکا سونی ساخته شد.

این مجموعه که نخستین قسمت خود را در سال ۲۰۰۵ برای کنسول پلی‌استیشن ۲ آغاز کرد، روایتگر داستان کریتوس، خدای یونانی، و پسرش آرتئوس را روایت می‌کند که برای ملاقات با خدایان و هیولاها در جهان سفر می‌کنند. جدیدترین قسمت از این بازی با عنوان خدای جنگ: رگناروک تا پایان سال جاری میلادی برای کنسول‌های پلی استین ۴ و ۵ منتشر خواهد شد.