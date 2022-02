زندگی پیامبر اعظم(ص) در قاب دوربین سینماگران جهانی

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، ۲۷ رجبِ چهلمین سال عام الفیل، جبرئیل امین در غار حرا به حضرت محمد رسول الله(ص) نازل شد و با خواندن پیام وحی که همان آیه‌های سوره علق بود، به ایشان مژده رسالت داد. مسلمانان سراسر جهان در سالروز این واقعه مهم، مبعث حضرت رسول اکرم(ص) را جشن می‌گیرند و آن را به عنوان بزرگترین عید اسلام پاس می‌دارند.

به مناسبت فرارسیدن عید مبعث نگاهی انداختیم به مهمترین تولیدات سینمایی و تلویزیونی که تا به امروز به دست سینماگران ایرانی و جهانی در باب زندگی گهربار پیامبر اکرم(ص) ساخته شده است.

فجرالاسلام (Fajr al islam)

فیلم سینمایی فجرالاسلام که در ۱۹۷۱ میلادی به کارگردانی صلاح ابوسیف در مصر ساخته شد، در بخش اول به شرایط زندگی پیش از ظهور اسلام در عربستان می‌پردازد و در بخش دوم به بعثت حضرت محمد(ص) و تاثیری که وی بر سبک زندگی مردمان عربستان گذاشت.

محمود مرسی، یحیی شاهین، نجوی ابراهیم، عبد الرحمن علی، ابراهیم عبد الرازق، احمد خمیس، عایده عبد العزیز، محمود فرج، حمدی احمد بازیگران این سینمایی هستند.

محمد رسول الله (The Message)

فیلم سینمایی محمد رسول الله (۱۹۷۶) یک درام حماسی به کارگردانی و تهیه کنندگی مصطفی عقاد، تهیه کننده سوری-آمریکایی، است که زندگی و دوران حیات حضرت محمد را از دیدگاه حمزه عبدالمطلب، عموی او، و زید بن حارثه، پسر ناتنی رسول‌الله، روایت می‌کند. این فیلم در جهان اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است و بیشتر مسلمانان دستکم یک بار آن را تماشا کرده‌اند.

فیلم محمد رسول الله که در دو نسخه عربی و انگلیسی منتشر شده، نقش مقدمه‌ای بر تاریخ اسلام را ایفا می‌کند و تیم بین المللی بازیگران آن چهره‌هایی چون آنتونی کویین، ایرنه پاپاس، مایکل آنسارا، جانی سکا، مایکل فورست، آندره مورل، گریک هاکون، دیمین توماس و مارتین بنسون را دربرمی‌گیرد.

فیلم محمد رسول الله(ص) که محصول مشترک کشورهای لیبی، لبنان، سوریه و انگلیس است، در پنجاهمین دور از مراسم اسکار نامزد بهترین موسیقی متن شد اما از رسیدن به این جایزه ناکام ماند.

اسلام: امپراطوری ایمان (Islam: Empire of Faith)

اسلام: امپراطوری ایمان یک مجموعه مستند محصول سال ۲۰۰۰ است که تاریخ اسلام را از زمان تولد پیامبر اسلام تا شکل گیری امپراطوری عثمانی دنبال می‌کند. این مستند که روی سه دی وی دی در دسترس است، توسط بن کینگزلی، بازیگر انگلیسی برنده اسکار، روایت شده است.

قسمت اول این مستند درباره زندگی حضرت محمد است، قسمت دوم به خلفایی که پس از پیامبر به خلافت رسیدند، جنگ‌های صلیبی و حمله مغول‌ها می‌پردازد و بخش آخر داستان امپراطوری عثمانی و سلسله صفویان را روایت می‌کند.

محمد خاتم الانبیا (Muhammad: The Last Prophet)

محمد خاتم الانبیا یک انیمیشن و حماسه قرآنی به تهیه کنندگی موسسه بدر اینترنشنال و کارگردانی ریچارد ریچ، کارگردان، تهیه‌کننده و فیلمنامه‌نویس آمریکایی، است که در سال ۲۰۰۲ در تعدادی از سینماهای آمریکا و انگلیس اکران شد. تمرکز این فیلم روی روزهای اول ظهور اسلام و زندگینامه حضرت محمد است.

هم سو با احکام و سنن اسلامی، حضرت محمد و چهار خلیفه اول (ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علی) در خود فیلم و پیش درآمدهای آن نشان داده نمی‌شوند. صحنه‌هایی که حضرت محمد(ص) در آنها حضور دارد از دید ایشان تصویر شده‌اند و دیالوگ‌ها از طریق راوی منتقل می‌شوند.

انیمیشن محمد خاتم الانبیا از تاییدیه جامعه الازهر (آکادمی تحقیقات اسلامی در مصر) و شورای عالی اسلام شیعه در لبنان برخوردار است.

برخی از شخصیت‌های این فیلم از جمله کاراکتر اصلی، مالک، و اعضای خانواده او تخیلی هستند و وجود خارجی ندارند.

رمزگشایی از گذشته: اسرار قرآن (Decoding The Past: Secrets Of The Koran)

مستند رمزگشایی از گذشته: اسرار قرآن (۲۰۰۶) علاوه بر پرداختن به مبانی کتاب مقدس مسلمانان، شامل زندگینامه حضرت محمد(ص) نیز هست و با تحقیقات جامع و کامل ساخته شده است.

زندگینامه‌ای که در این مستند از حضرت محمد(ص) ارائه می شود کوتاه است و بر مهمترین رویدادهای زندگی ایشان تمرکز دارد.

محمد: میراث نهایی (Muhammad: The Final Legacy)

مجموعه محمد: میراث نهایی یک درام تاریخی به کارگردانی محمد شیخ نجیب است که در سال ۲۰۰۸ ساخته شد. این نخستین سریال درامی است که زندگی حضرت محمد(ص) را با رعایت سنن اسلامی و محدودیت های موجود به تصویر می‌کشد. این سریال که در ابتدا قمر بنی هاشم نام داشت در ماه رمضان سال ۲۰۰۸ در یکی از شبکه های تلویزیون لبنان پخش شد.

محمد: میراث نهایی تمام زندگی حضرت محمد(ص) را بدون نمایش تصویر وی و خلفا، همسران و فرزندانش به تصویر می‌کشد.

این سریال در سال ۲۰۱۰ از تلویزیون ترکیه و در رمضان سال ۲۰۱۱ در پاکستان نیز پخش شد.

خیبر (Khaybar)

مجموعه خیبر یک درام عربی در ژانر تاریخی به کارگردانی محمد عزیزیا (Mohammed Azizia) و نویسندگی یوسری الگندی (Yosri El-Gendy) است که در سال ۲۰۱۳ ساخته شد. آیمن زیدان، احمد ماهر و سامح الصرائتی از بازیگران این سریال هستند.

سریال خیبر بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و دینی مردمان عرب و یهودی در دوران حیات پیامبر اکرم تمرکز دارد و با جزئیات به دیدگاه موجود درباره خصلت‌های جامعه یهودیان و خصومت آنها در قبال دیگر گروه‌ها می پردازد.

سوژه اصلی این سریال جنگ بین منافع اقتصادی اسلام و یهودیان در شبه جزیره عربستان و پیرامون آن است، جنگی که در پایان مسلمانان در آن پیروز شدند.

موهبت (La Miséricorde)

سال‌ها پیش گروهی از داوطلبان در همراهی با یک فیلمساز اردنی به نام رانا ساوال‌ها، در تلاش برای مبارزه با اسلام هراسی یک فیلم کوتاه فرانسوی درباره شایستگی‌های حضرت محمد (ص) به عنوان موهبتی برای بشر ساختند.

این فیلم که La Miséricorde یا موهبت نام دارد، در جشنواره جوایز مختار سال ۱۳۹۳ از بین ۵۰ فیلم بین‌المللی شرکت کننده در جایگاه سوم قرار گرفت.

محمد رسول‌الله

ساخته مجید مجیدی تنها اثر ایرانی حاضر در این لیست است که در سال ۲۰۱۵ میلادی با همکاری هنرمندان بزرگ بین‌المللی در کشور ایران ساخته شده است. این فیلم به پرفروش‌ترین فیلم سینماها تبدیل و با استقبال خوب مردم و نظر مطلوب علمای اسلام در ایران، مواجه شد.

مهدی پاکدل، علی‌رضا شجاع‌نوری، محسن تنابنده، ساره بیات، علیرضا جلیلی، مینا ساداتی و رعنا آزادی‌ور بازیگران این فیلم سینمایی هستند.