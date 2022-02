اولین نمایش آخرین خودنگاره دیوید هاکنی

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، این نمایشگاه که چشم هاکنی: هنر و فناوری ترسیم (Hockney’s Eye: The Art and Technology of Depiction) نام دارد، به کاوش شیوه‌هایی می‌پردازد که این هنرمند پرآوازه انگلیسی هنر را می‌بیند و به تصویر می‌کشد. نمایشگاه مذکور ماه مارس امسال (اسفند ۱۴۰۰) در موزه فیتزویلیام و گالری هئونگ کالج داونینگ دانشگاه کمبریج افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه علاوه بر جدیدترین خودنگاره هاکنی که نوامبر سال گذشته در نورماندی روی بوم آمد، شامل تعدادی از دیگر آثار این هنرمند است که تا به حال در انگلیس برای عموم به نمایش گذاشته نشده‌اند.

جین مونرو (Jane Munro) از نمایشگاه‌گردانان موزه فیتزویلیام می‌گوید این اولین بار است که روی ایده‌ها و هنر هاکنی بررسی علمی جدی انجام می‌شود.

به گفته مونرو، این نمایشگاه به واسطه طیف وسیعی به واسطه طیف وسیعی از گزینه‌ها از نقاشی‌ها، طراحی‌ها، نقاشی‌ها و ویدئوهایی که روی آیپد خلق شده‌اند گرفته تا دستگاه‌های بصری و مدلینگ سه بعدی خلاقانه، دیدگاه‌های هاکنی را درباره این که هنر در گذشته چطور خلق شده، از آن چه یاد گرفته و چطور تغییرش داده است بررسی می‌کند.

هاکنی به انتقاد از عکاسی و پرسپکتیو خطی نقاشی رنسانس شناخته می‌شود. وی معتقد است این پرسپکتیو با تجربه حقیقی ما از محیط بصری تطبیق ندارد. وی در این باره می‌نویسد: جهان بزرگ است. چشم به ذهن متصل است. ما با حافظه‌مان می بینیم. یک عکس همه چیز را به یکباره می‌بیند؛ با یک کلیک لنز و از یک نقطه نظر واحد. اما در مورد ما اینطور نیست.

در گالری‌های موزه فیتز ویلیام طراحی‌ها، نقاشی‌ها و آثار هنری دیجیتال هاکنی، در کنار آثار تاریخی هنرمندانی چون ویلیام هوگارت، ونسان ونگوگ، کلود مونه، جان کانستبل و اندی وارهول به نمایش گذاشته خواهند شد.

نمایشگاه گالری هئونگ نیز محلی برای نمایش رویکردهای پیشگامانه هاکنی در ثبت حقیقت فضایی و بصری از دهه ۱۹۶۰ میلادی تا به امروز خواهد بود.

نمایشگاه چشم هاکنی: هنر و فناوری ترسیم، از ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ تا ۷ شهریور ۱۴۰۱ در دانشگاه کمبریج برپا خواهد شد.

دیوید هاکنی نقاش، طراح، چاپگر، عکاس انگلیسی و یکی از مهم‌ترین پیشگامان جنبش پاپ آرت دهه ۱۹۶۰ است. وی با مجموع ۱۳۲ میلیون دلار فروش در حراج‌های عمومی سال ۲۰۲۰، امسال برای دومین سال متوالی گرانترین هنرمند زنده جهان شد.