به گزارش روز پنجشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از ساینس، در این فناوری از یک کاتالیزور جدید از جنس پلیمرهای ارگانیک استفاده شده است که در کنار یک کاتالیزور فلزی از جنس ترکیب اکسید تیتانیوم با روتنیوم، کارآیی فرایند تبدیل دی اکسید کربن به سوخت را به میزان قابل توجهی افزایش داد. در شبیه‌سازی‌های اولیه مشخص شد این کاتالیزور قادر است تبدیل دی اکسید کربن به زنجیره‌های کربنی با وزن مولکولی بالا را به میزان ۱۰ برابر افزایش دهد.

همچنین با پوشاندن کاتالیزور فلزی با استفاده از پلیمرهای ارگانیک، میزان تولید زنجیره‌های بوتان دارای چهار اتم کربن به میزان هزار برابر افزایش یافت.

به گفته محققان مکاتالیزورهای فلزی مقادیر زیادی از اتم‌های هیدروژن را در سطح خود نگه می‌دارند که موجب کاهش کارآیی آن‌ها در متصل کردن اتم‌های کربن به هم می‌شود، اما پوشاندن این کاتالیزورها با پلیمرهای متخلخل، نرخ اتصال اتم‌های کربن و هیدروژن را در سطح کاتالیزور کنترل کرده و امکان تشکیل زنجیره‌های کربنی بلندتر را فراهم می‌کند.

تولید سوخت از دی اکسید کربن یک راهکار موثر برای کاهش میزان این گاز گلخانه‌ای در اتمسفر و همچنین کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است.

در ماه می سال میلادی گذشته رصد خانه مونا لوا عدد ۴۱۵.۲۶ بخش در میلیون را برای کربن موجود در اتمسفر به ثبت رساند که بالاترین میزان ثبت شده دی اکسید کربن تا آن زمان بود. اما اکنون پس از گذشت ۱۲ ماه رکورد جدید ۴۱۶.۳۲۱ بخش در میلیون به ثبت رسیده است.

بر اساس تحقیقات اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا با استفاده از لایه‌های یخی قطب، این میزان دی اکسید کربن اتمسفر در ۸۰۰ هزار سال گذشته بی‌سابقه است و کاهش فعالیت‌های انسانی در اثر پاندمی کرونا تاثیری بر این روند افزایشی نداشته است، به همین دلیل توسعه روش‌هایی برای تبدیل این گاز به سوخت در سراسر جهان مورد توجه محققان است.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.