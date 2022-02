رقابت «گالو» ایرانی در جشنواره مستقل ژاپنی

به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، فیلم کوتاه گالو به نویسندگی اشکان شریعت و تهیه کنندگی و کارگردانی کسری تیرسحر درباره مردی روستایی است که به صورتی اتفاقی تکه گوشتی را می‌یابد و پس از طبخ آن متوجه مزه غریبی می‌شود. آنگاه، در جستوجویی جنون آمیز به دنبال گوشت دیگری می‌گردد که مزه‌ای مشابه داشته باشد و این جست‌وجو سرآغاز زنجیرهای از فجایع می‌شود.

فیلم کوتاه گالو با بازی رامین یحیی زاده در نقش اسحاق و دنیا نصر در نقش ساره، منتخب و برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره بین المللی بلک بورد هند Blackboard international film festival بود که در تاریخ ۳۱ دسامبر برگزار شد. جایزه بهترین فیلم‌برداری در جشنواره بین‌المللی World film festival: Cannes which was held in France از دیگر جوایز این فیلم کوتاه است که می‌توان بدان اشاره کرد.

گالو هم اکنون در جدیدترین حضور خود در جشنواره بین‌المللی the Meihodo International Youth Visual Media festival به رقابت خواهد پرداخت. این جشنواره یک فستیوال فیلم مستقل است که توسط کمپانی ژاپنی Meihodo Inc برای حمایت و ترویج جوانان خلاق در سطح بین‌المللی و ایجاد بستری مناسب برای گفت‌وگوهای فرهنگی بین فیلم‌سازان جهانی برگزار می‌شود.

مایکل داگلاس بازیگر و فیلمساز برنده جایزه اسکار به عنوان مهمان افتخاری و مشاور در چهارمین جشنواره بین‌المللی Meihodo International Youth Visual Media Festival ظاهر خواهد شد. داگلاس در مراسم اهدای جوایز این جشنواره حضور خواهد داشت تا برنده جایزه این جشنواره را اعلام کند و تجربیات خود را با فیلمسازان بین‌المللی در میان بگذارد. این مراسم در ۲۲ فوریه برای مخاطبان آمریکایی از طریق یوتیوب پخش خواهد شد.

کسری تیرسحر تهیه کننده، کارگردان، فیلمبردار و آهنگساز جوان ایرانی است که دانش‌اندوخته رشته سینما در دانشگاه صدا و سیمای تهران است. وی با فیلم اتاق شماره ۱۳، که اولین فیلم ساخته این کارگردان جوان است، برنده۳ جایزه و نامزد ۳ جایزه بین‌المللی دیگر شده و گالو دومین فیلم کوتاه اوست. شایان به ذکر است که این کارگردان همچنین در پس فعالیت حرفه‌ای خود در ۲ جشنواره بین‌المللی دیگر به عنوان داور نیز حضور داشته است.

از جمله عوامل این فیلم کوتاه می‌توان به تدوین رها واسعی، مدیر فیلمبرداری، کسری تیرسحر، مدیرتولید و سرمایه گذار، حسین سقازاده، برنامه‌ریز، کیمیا بختیاریان، طراح صحنه و لباس، یاسمین حریری، دستیار اول فیلمبردار، رضا امیری و عکاس، امیرپارسا بنی عامریان اشاره کرد.

