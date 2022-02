اعلام نامزدهای اسکار ۲۰۲۲؛ «قهرمان» به فینال نرسید

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ورایتی، لسلی جردن و تریسی الیس رز امروز (۱۹ بهمن ماه) طی یک مراسم مجازی نامزدهای نودوچهارمین دوره از جوایز اسکار را معرفی کردند. فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی که جزء نامزدهای اولیه اسکار بود نتوانست به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان راه یابد در حالی که رقیب ژاپنی این فیلم یعنی ماشینم را بران در چهار شاخه نامزد شد.

فیلم‌ها و چهره‌هایی که رکورد اسکار را شکستند

در اسکار نودوچهارم، فیلم قدرت سگ با نامزدی در ۱۲ شاخه بیشترین تعداد نامزدی‌ها را به خود اختصاص داد و جین کمپیون کارگردان این فیلم به اولین زنی تبدیل شد که بیش از یک بار در شاخه بهترین کارگردانی نامزد می‌شود. وی پیش‌تر برای فیلم پیانو (۱۹۹۳) به فهرست نامزدهای نهایی این رشته راه یافته بود.

استیون اسپیلبرگ نیز در اسکار امسال رکوردشکنی کرد؛ فیلم داستان وست ساید به تهیه کنندگی او در مجموع ۷ نامزدی به دست آورد و تعداد فیلم‌های اسپیلبرگ به عنوان تهیه کننده که نامزد اسکار شده‌اند را به ۱۱ فیلم رساند؛ آماری که در تاریخ اسکار رکوردی جدید به شمار می‌رود.

دنزل واشنگتن نیز برای بازی در فیلم تراژدی مکبث برای دهمین بار نامزد جایزه اسکار شد و به عنوان بازیگر سیاه‌پوستی که بیشترین نامزدی در اسکار را در کارنامه دارد، رکورد خود را جابه‌جا کرد.

فهرست کوتاه نامزدهای اسکار ۲۰۲۲ به شرح زیر است:

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

کیران هایندز برای فیلم بلفاست، تروی کاتسور برای فیلم کودا، جسی پلمونز برای فیلم قدرت سگ، جی. کی. سیمونز برای فیلم ریکاردوس بودن، کودی اسمیت مک فی برای فیلم قدرت سگ

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

جسی باکلی برای فیلم دختر گمشده، آریانا دبوز برای فیلم داستان وست ساید، جودی دنچ برای فیلم بلفاست، کریستین دانست برای فیلم قدرت سگ، آنجانو الیس برای فیلم شاه ریچارد

بهترین فیلم کوتاه انیمیشنی

امور هنری (Affairs of the Art)، هیولا (Bestia)، باکسبالت (Boxballet)، رابین رابین (Robin Robin)،برف پاک کن (The Windshield Wiper)

بهترین طراحی لباس

کروئلا، سیرانو، تل ماسه، کوچه کابوس، داستان وست ساید

بهترین موسیقی متن

به بالا نگاه نکن، تل ماسه، افسون، مادران موازی، قدرت سگ

بهترین فیلمنامه اقتباسی

کودا، ماشینم را بران، تل ماسه، دختر گمشده، قدرت سگ

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی

بلفاست، به بالا نگاه نکن، شاه ریچارد، پیتزا لیکوریس، بدترین آدم دنیا

بهترین بازیگر نقش اول مرد

خاویر باردم برای فیلم ریکاردوس بودن، بندیکت کامبربچ برای فیلم قدرت سگ، اندرو گارفیلد برای فیلم تیک تیک... بوم!، ویل اسمیت برای شاه ریچارد، دنزل واشنگتن برای تراژدی مکبث

بهترین بازیگر نقش اول زن

جسیکا چستین برای فیلم چشم‌های تامی فی، اولیویا کلمن برای فیلم دختر گمشده پنه‌لوپه کروز برای فیلم مادران موازی، نیکول کیدمن برای فیلم ریکاردوس بودن، کریستین استوارت برای فیلم اسپنسر

بهترین انیمیشن بلند

افسون، فرار، لوکا میچل‌ها علیه ماشین‌ها، رایا و آخرین اژدها

بهترین فیلمبرداری

تل ماسه، کوچه کابوس، قدرت سگ، تراژدی مکبث، داستان وست ساید

بهترین تدوین

به بالا نگاه نکن، تل ماسه، شاه ریچارد، قدرت سگ، تیک تیک... بوم!

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

ماشینم را بران، فرار، دست خدا، لونانا: وراجی در کلاس درس، بدترین آدم دنیا

بهترین گریم و مدل مو

به آمریکا آمدن، کروئلا، تل ماسه، چشمان تامی فی، خاندان گوچی

بهترین طراحی تولید

تل ماسه، کوچه کابوس، قدرت سگ، تراژدی مکبث، داستان وست ساید

بهترین جلوه‌های بصری

تل ماسه، مرد آزاد، زمانی برای مردن نیست، شانگ چی و افسانه ده حلقه، مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست

بهترین کارگردان

کنت برانا برای فیلم بلفاست، ریوسوکه هاماگوچی برای فیلم ماشینم را بران، پل توماس اندرسن برای پیتزا لیکوریس، جین کمپیون برای قدرت سگ، استیون اسپیلبرگ برای داستان وست ساید

بهترین فیلم

بلفاست، کودا، به بالا نگاه نکن، ماشینم را بران، تل ماسه، شاه ریچارد، پیتزا لیکوریس، کوچه کابوس، قدرت سگ، داستان وست ساید

مراسم اهدای جوایز اسکار ۲۷ مارس (۷ فروردین ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.