ورود جیسون موموآ به دنیای «سریع و خشن»

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی هالیوود ریپورتر، اگرچه داستان این فیلم هنوز منتشر نشده اما احتمالا موموآ نقش یکی از شخصیت‌های منفی را بازی خواهد کرد.

وین دیزل در چند مدت گذشته چه به صورت خصوصی و چه به طور علنی از دواین جانسون خواسته بود اختلافات را کنار گذاشته و برای قسمت دهم به این مجموعه بازگردد. جانسون که از سال ۲۰۱۱ در قسمت‌های پنجم، ششم و هفتم سریع و خشن، سرنوشت خشمگین و همچنین فیلم هابز و شاو به عنوان دنباله غیر مستقیم از مجموعه سریع و خشن نقش آفرینی کرده است، در جریان ساخت فیلم سرنوشت خشمگین در سال ۲۰۱۶ با دیزل دچار اختلاف شد.

با وجود تلاش‌های دیزل، جانسون در مصاحبه‌ای که در ماه دسامبر (آذر- دی) داشت، اعلام کرد امکان ندارد به مجموعه سریع و خشن برگردد و وین دیزل را به تلاش حیله گرانه برای متقاعد کردن او به بازگشت متهم کرد. پس از قطعی شدن موضع جانسون، جست‌وجوها برای جایگزینی برای وی آغاز شد. با این حال با توجه به این که فیلمنامه هنوز در دست نگارش است معلوم نیست موموآ نقش مثبت را در این فیلم بازی خواهد کرد یا منفی.

این بازیگر آمریکایی سال گذشته بازی در دنباله آکوامن، آکوامن و پادشاهی گمشده، را به پایان رساند و تا پایان امسال فیلم اسلامبرلند (Slumberland) با بازی او اکران خواهد شد.

اولین قسمت از فیلم‌های سریع و خشن با نام The Fast and the Furious در سال ۲۰۰۱ اکران شد. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان بود و ۲۰۷ میلیون دلار فروش کرد. چندی پیش خبر رسید که این مجموعه اکشن به ایستگاه پایانی نزدیک می‌شود و با ساخت قسمت دهم و یازدهم پس از بیش از دو دهه به پایان خواهد رسید.

فیلمبرداری سریع و خشن ۱۰ بهار امسال آغاز می‌شود. این فیلم موردانتظار در تاریخ ۱۹ مه سال ۲۰۲۳ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲) اکران خواهد شد.

جاستین لین که در سال ۲۰۲۱ برای کارگردانی سریع و خشن ۹ به تیم بازگشته بود، کارگردانی قسمت دهم را نیز برعهده خواهد داشت و میشل رودریگز، تایریس گیبسون، لوداکریس و سانگ کانگ در این قسمت نقش‌های خود را تکرار می‌کنند. شارلیز ترون که اولین بار در قسمت هشتم از مجموعه سریع و خشن (۲۰۱۷) ظاهر شد و در قسمت نهم هم بازی کرد، در این قسمت نیز جلوی دوربین می‌رود.