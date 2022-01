جایزه ادبی «مدال کارنگی» برندگانش را شناخت

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از نشریه پایلیشرز ویکلی، انجمن کتابداران آمریکا طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی طی یک مراسم مجازی اسامی برندگان نهمین دوره از جایزه ادبی مدال اندرو کارنگی را اعلام کرد.

مدال کارنگی امسال در بخش داستانی به هزاران جرم مینگ تسو (The Thousand Crimes of Ming Tsu) از تام لین رسید و در بخش غیرداستانی به یک شیطان کوچک در آمریکا (A Little Devil in America) نوشته حنیف عبدالرقیب اهدا شد.

رمان لین که به گفته هیات داوران مدال کارنگی یک حماسه متعالی است، داستان مینگ تسو را دنبال می‌کند که در جست‌وجوی مردانی است که او را کتک زده، زندگیش را ربودند و او را به کار اجباری واداشتند.

تری هونگ، رئیس هیات داوران مدال کارنگی، در این باره گفت: در بحبوحه افزایش هشداردهنده خشونت علیه آسیایی‌ها، رمان هزاران جرم مینگ تسو یک نسخه داستانی درخشان از احیای تاریخ آسیایی- آمریکایی است.

عبدالرقیب نیز در کتاب خود مجموعه‌ای از مقالات، اشعار و یادداشت‌ها را گردآوری کرده است که به گفته انجمن کتابداران آمریکا از یک لنز شخصی جلوه‌های هنری سیاه‌پوستان را به نمایش می‌گذارد. پابلیشرز ویکلی پیش‌تر از نقش این مجموعه در روشن‌گری درباره این که هنرمندان سیاهپوست چگونه فرهنگ آمریکا را شکل داده و از آن شکل پذیرفتند، نوشته بود.

از برندگان این دوره از جایزه مدال کارنگی طی کنفرانس سالانه انجمن کتابداران آمریکا در ماه ژوئن (خرداد- تیر ۱۴۰۱) تقدیر می‌شود و به هر کدام جایزه‌ای نقدی به مبلغ ۵ هزار دلار اهدا خواهد شد.

به گزارش ایرنا، جایزه ادبی مدال اندرو کارنگی از سال ۲۰۱۲ هرساله به بهترین آثار داستانی و غیرداستانی که آن سال در آمریکا منتشر شده باشند، اهدا می‌شود تا به مخاطبان بزرگسال در انتخاب آثار خوب و باکیفیت برای مطالعه کمک کند.