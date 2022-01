معرفی رییس پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع متخصصان جهانی چاقی

به گزارش روز دوشنبه گروه علم و آموزش ایرنا، همزمان با آغاز هفته جهانی وزن سالم، سایت تحقیقاتی ExpertScape با انتشار توئیتی از دکتر لاریجانی به عنوان یک متخصص جهانی در زمینه چاقی نام برد.

انتخاب لاریجانی از طریق بررسی الگوریتم‌های مبتنی بر پایگاه PubMed از بین هزاران پژوهشگری که در ۱۰ سال اخیر تحقیقات برجسته ای در زمینه چاقی انجام داده اند و یک «متخصص جهانی» محسوب می شوند، صورت پذیرفته است.

سایت معتبر تحقیقاتی Expertscape با بررسی پژوهش های حوزه علوم پزشکی و مقالات داوری شده در مجلات معتبر علمی، افراد و موسسات را بر اساس تخصص آنها در بیش از ۲۷ هزار موضوع زیست پزشکی رتبه بندی می کند و به طور منظم، توئیت هایی را با هدف معرفی پیشگامان جهانی حوزه های مختلف پزشکی منتشر می کند.

اصالت موضوعی مقالات و جدید بودن آنها، کیفیت و ضریب تأثیر مجله، نوع مقالات و جایگاه نویسنده از جمله ملاک‌های مهمی هستند که این سایت تحقیقاتی در خصوص ارزیابی و امتیازدهی افراد و موسسات در نظر می گیرد.

دکتر سکینه شب بیدار، ‌دکتر امیر حسین صاحبکار، ‌دکترپروین میرمیران، دکتر حامد کردورکانه، دکتر فریدون عزیزی، دکتر لیلا آزاد بخت، دکتر رویا کلی شادی، دکترمصطفی قربانی، دکتر نازلی نمازی از دیگر متخصصان ایرانی در بخش چاقی هستند که در این سایت در فهرست جهانی متخصصان چاقی معرفی شدند.

در متن این توییت آمده است:

Jan ۱۶-۲۲ is Healthy Weight Week. So congratulations to Dr. Bagher Larijani of Tehran University of Medical Sciences - Recognized as an Expertscape World Expert in Obesity.

https://expertscape.com/ex/obesity/c/asi

به گزارش پژوهشگاه غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر باقر لاریجانی فوق‌تخصص بیماری های غدد درون ریز از دانشگاه علوم پزشکی تهران است که تاکنون صدها مقاله و کتاب تألیف کرده‌است و بر اساس آمار مربوط به بازه زمانی ابتدای سال ۱۹۷۵ تا ابتدای سال ۲۰۲۱ و از بخش Web of Science سایت Caritative Analytics به عنوان یکی از پر استنادترین پژوهشگران معرفی شده‌است.

لاریجانی همچنین عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور بوده و در سال ۱۳۸۹ به عنوان چهره ماندگار کشور در حوزه علوم پزشکی انتخاب شده است.

وی از سال ۲۰۱۱ تاکنون توسط پایگاه اطلاعات علمی Essential Sciences Indicators در فهرست یک‌درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفته‌است.