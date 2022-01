آیا خارش چشم از علائم اومیکرون است؟

به گزارش روز جمعه گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه خبری هلث، از زمان شروع پاندمی، عوارض غیرمعمول و عجیبی مانند انگشت پای کوویدی و بثورات مختلف در سراسر دنیا گزارش شد. تحقیقات مختلف به دنبال توسعه اطلاعات در مورد عوارض گونه‌های مختلف این ویروس هستند. اکنون که جهش اومیکرون در بسیاری از نقاط جهان به گونه قالب بدل شده است، تمام جوانب آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

مطالعات مختلف نشان می‌دهد عوارض سویه اومیکرون تفاوت چندانی با گونه‌های دیگر ندارد، ولی تحقیقات و مشاهدات بالینی جدید نشان می‌دهد در برخی از مبتلایان خارش چشم دیده شده است.



مهمترین علائم اومیکرون چیست؟

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا فهرستی از رایج‌ترین علائم کرونا ارائه کرد که شامل تب یا لرز، سرفه، تنگی نفس، خستگی، دردهای عضلانی،‌ سردرد،‌ گلودرد، از دست دادن حس چشایی و بویایی،‌ آبریزش بینی، تهوع و استفراغ و اسهال بودند. آخرین تاریخ به‌روزرسانی این علائم در فوریه سال ۲۰۲۱ میلادی بود؛ یعنی زمانی که گونه دلتا شیوع غالب بود. گزارشی که در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ منتشر شد و بیشتر بر علائم اومیکرون تمرکز داشت، نشان داد علائم این گونه بیشتر شامل سرفه، خستگی، آبریزش بینی و گرفتگی مخاط در مجاری تنفسی است.

آیا خارش چشم جزو علائم اومیکرون است؟

سازمان جهانی بهداشت در تاریخ ۲۶ نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی سویه اومیکرون را به عنوان یک جهش نگران‌کننده شناسایی کرد؛ هنوز هم این سویه بسیار جدید است و اطلاعات وسیعی از آن در دست نیست و تحقیقات زیادی در مورد علائم و چگونگی گسترش آن در حال انجام است.

تحقیقات قبلی نشان داد سویه‌های قلبی کووید می‌توانند باعث التهاب ملتحمه یا کنژنکتیویت (التهاب غشای چشم) شوند که با علایمی مانند قرمزی چشم، خارش، ترشح و اشک همراه است. با توجه به این موارد احتمال خارش چشم در مبتلایان به اومیکرون نیز کاملا طبیعی و قابل انتظار است.

بر اساس مطالعاتی که چندی پیش در نشریه The New England Journal of Medicine منتشر شد،‌ التهاب ملتحمه تا به حال از علائم رایج کووید نبوده است و از هر هزار نفر، کمتر از یک نفر به آن مبتلا می‌شوند. در مورد اومیکرون احتمال خارش چشم و التهاب ملتحمه وجود دارد؛ ‌ولی تا به حال به عنوان یک علامت شایع گزارش نشده است.