به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی کُلایدر، فرهنگستان هنر و علوم تعاملی نامزدهای بیست و پنجمین دوره از جوایز دایس (DICE) را اعلام کرد.

جوایز دایس از سال ۱۹۹۶ راه اندازی شد و در این ۲۵ سال انواع توسعه دهندگان و بازی‌ها را در کانون توجه قرار داده است. متولیان جوایز دایس تمام بازی‌های رایانه‌ای را آثار هنری می‌دانند که به دست افراد سختکوش ساخته شده اند باید با آنها مثل یک اثر هنری رفتار شود. گیمرها معمولا از این رویداد به عنوان اسکار بازی‌های رایانه‌ای یاد و هرساله با هیجان روند آن را دنبال می‌کنند.

امسال بازی‌های حلقه مرگ (Deathloop)، رمزگذاری (Inscryption)، دو نفر لازم است (It Takes ۲)، رچت و کلنک: شکاف جدا (Ratchet & Clank: Rift Apart) و ریترنال (Returnal) در بخش بهترین بازی سال نامزد شدند و بازی‌های ندای وظیفه: ونگارد (Call of Duty: Vanguard)، حلقه مرگ، کنا: پل ارواح (Kena: Bridge of Spirits)، رچت و کلنک: شکاف جدا و رزیدنت اویل: دهکده (Resident Evil Village) به فهرست نامزدهای بهترین انیمیشن سازی برای بازی راه یافتند.

بازی رچت و کلنک: شکاف جدا

بازی‌های ندای وظیفه: ونگارد، حلقه مرگ، کنا: پل ارواح، رچت و کلنک: شکاف جدا و رزیدنت اویل: دهکده به عنوان نامزدهای بهترین کارگردانی هنری سال معرفی شده و کولت از حلقه مرگ، کنا از کنا: پل ارواح، الکس چن از زندگی عجیب است: رنگ‌های واقعی، ریوت از رچت و کلنک: شکاف جدا، بانو دیمیترسکو از رزیدنت اویل: دهکده در شاخه بهترین شخصیت نامزد شدند.

در ادامه نامزدهای دیگر شاخه‌های اسکار بازی‌های ویدئویی را مشاهده می‌کنید:

بهترین موسیقی متن اورجینال بازی

· حلقه مرگ

· دو نفر لازم است

· کنا: پل ارواح

· روان‌گردان‌ها (Psychonauts ۲)

· ریترنال

بهترین طراحی صوتی بازی

· فورتزا هورایزن ۵ (Forza Horizon ۵)

· هیلو اینفینیت (Halo Infinite)

· دو نفر لازم است

· رچت و کلنک: شکاف جدا

· ریترنال

بازی دو نفر لازم است

بهترین داستان بازی

· جلوی چشمانت (Before Your Eyes)

· رمزگذاری

· محافظان کهکشان مارول (Marvel's Guardians of the Galaxy)

· روان‌گردان‌ها

· شهر فراموش شده (The Forgotten City)

بهترین دستاورد فنی بازی

· فورتزا هورایزن ۵

· میدان جنگ ۲۰۴۲ (Battlefield ۲۰۴۲)

· مونکیج (Moncage)

· رچت و کلنک: شکاف جدا

· ریترنال

بازی فورتزا هورایزن ۵

بهترین بازی اکشن سال

· حلقه مرگ

· هیلو اینفینیت

· متروید وحشت

· ریترنال

· صعود (The Ascent)

بهترین بازی ماجراجویی سال

· درِ مرگ (Death's Door)

· دو نفر لازم است

· محافظان کهکشان مارول

· روان‌گردان‌ها ۲

· رزیدنت اویل: دهکده

بهترین بازی خانوادگی سال

· انیمال کراسینگ: افق‌های نو – بهشت خانه شاد (Happy Home Paradise)

· بیشه دنج (Cozy Grove)

· ماریو پارتی: سوپراستارها (Mario Party Superstars)

· رچت و کلنک: شکاف جدا

· بازی واریوور (Warioware: Get it Together)

بهترین بازی مبارزه‌ای سال

· Guilty Gear Strive

· Melty Blood: Type Lumina

· Nickelodeon All-Star Brawl

بهترین بازی مسابقه‌ای سال

· فورتزا هورایزن ۵

· بازی اف یک ۲۰۲۱ (F۱ ۲۰۲۱)

· Hot Wheels Unleashed

بهترین بازی RPG (نقش‌آفرینی) سال

· فاینال فانتزی ۱۴

· Pathfinder: Wrath of the Righteous

· Shin Megami Tensei V

· Tales of Arise

· Wildermyth

بهترین بازی ورزشی سال

· فیفا ۲۲

· ماریو گلف (Mario Golf: Super Rush)

· NBA ۲K۲۲

· جمهوری سواران (Riders Republic)

· The Climb ۲

بهترین بازی استراتژیک یا شبیه‌ساز سال

· عصر امپراطوری‌ها ۴ (Age of Empires IV)

· Gloomhaven

· Griftlands

· رمزگذاری

· قهرمان حلقه

بهترین دستاورد فنی بازی واقعیت مجازی

· Lone Echo II

· Puzzling Places

· Resident Evil ۴ VR

· Song in the Smoke

· Yuki

بهترین بازی واقعیت مجازی سال

· Demeo

· I Expect You To Die ۲

· Lone Echo II

· Resident Evil ۴ VR

· Song in the Smoke

بهترین بازی مستقل سال

· در مرگ

· رمزگذاری

· قهرمان حلقه

· Sable

· Unpacking

بهترین بازی موبایل سال

· پشت قاب (Behind the Frame)

· بازی Fantasian

· بازی League of Legends: Wild Rift

· مونکیج

· بازی Pokémon Unite

بهترین بازی آنلاین سال

· برگشت برای خون (Back ۴ Blood)

· ندای وظیفه: ونگارد

· فاینال فانتزی ۱۴

· هیلو اینفینیت

· ناک اوت سیتی (Knockout City)

بهترین طراحی بازی

· حلقه مرگ

· رمزگذاری

· دو نفر لازم است

· قهرمان حلقه (Loop Hero)

· رچت و کلنک: شکاف جدا

بهترین کارگردانی بازی

· حلقه مرگ

· رمزگذاری

· دو نفر لازم است

· رچت و کلنک: شکاف جدا

· فرار هنرمندانه (The Artful Escape)

برندگان بیست و پنجمین دوره از جوایز دایس ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) اعلام می‌شود. سال گذشته بازی‌هایی چون هادس، شبح سوشیما و آخرین بازمانده ما (۲) این اسکار بازی‌های رایانه‌ای را فتح کردند.