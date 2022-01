«قهرمان» به رقابت «بفتا» هم راه یافت

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون بریتانیا دیروز (چهارشنبه، ۲۲ دی) فهرست اولیه نامزدهای هفتادودومین دوره از جوایز بفتا را در ۲۴ شاخه اعلام کرد و قهرمان به نمایندگی از سینمای ایران به جمع مدعیان جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان راه یافت.

فیلم جدید فرهادی برای راهیابی به فهرست کوتاه نامزدهای جایزه بفتا با شاهکارهای سینمایی دیگری همچون بدفرجام (Bad Luck Banging or Loony Porn)، محفظه شماره ۶ (Compartment No. ۶)، ماشینم را بران (Drive My Car)، فرار (Flee)، دست خدا (The Hand of God)، من مرد تو هستم (I’m Your Man)، بره (Lamb)، زیباترین پسر جهان (The Most Beautiful Boy in the World)، مادران موازی (Parallel Mothers)، منطقه ۱۳ پاریس (Paris, ۱۳th District)، مامان کوچولو (Petite Maman)، سواران عدالت (Riders of Justice)، تیتان (Titane) و بدترین آدم دنیا (The Worst Person in the World) رقابت می‌کند.

قهرمان که در هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن برای اولین بار به نمایش درآمد و موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران این جشنواره شد، داستان مردی به نام رحیم را روایت می‌کند که از همسر اولش جدا شده و یک پسربچه مبتلا به لکنت زبان دارد. رحیم که سه سال به دلیل بدهی در زندان بوده، در یک مرخصی دو روزه سعی می‌کند سرنوشت خود را تغییر دهد اما به زودی در تاری تنیده شده از دروغ‌های مصلحتی گرفتار می‌شود.

این فیلم که نماینده ایران در نودوچهارمین دوره از جوایز اسکار نیز هست با بازی امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر عرفایی، سارینا فرهادی و جمعی از بازیگران بومی شیراز تصویری پرجنب و جوش از شهر شیراز به نمایش می‌گذارد و آن را با نقد اجتماعی همراه می‌کند. فرهادی در این فیلم، یک حکایت اخلاقی پیچیده را با تعلیقی ملموس تلفیق می‌کند.

در ادامه فهرست کامل نامزدهای اولیه هفتادودومین دور از جوایز بفتا را در شاخه‌های مختلف مشاهده می‌کنید:

بهترین فیلم:

ریکاردوس بودن

بلفاست

کودا

به بالا نگاه نکن

تل ماسه

خاندان گوچی

شاه ریچارد

پیتزا لیکوریس

زمانی برای مردن نیست

گزارش فرانسوی

دختر گمشده

قدرت سگ

تراژدی مکبث

تیک تیک بوم!

داستان وست ساید

بهترین فیلم انیمیشن:

افسون

فرار

لوکا

میچل‌ها در برابر ماشین‌ها

رایا و آخرین اژدها

رون اشتباه رفته است

آواز ۲

بهترین کارگردانی:

پس از عشق

بلفاست

کودا

به بالا نگاه نکن

ماشینم را بران

تل ماسه

اولین گاو

دست خدا

حادثه

شاه ریچارد

پیتزا لیکوریس

دختر گمشده

عبور

مامان کوچولو

قدرت سگ

سوغاتی: بخش دوم

تراژدی مکبث

تیتان

داستان وست ساید

زولا

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی:

پس از عشق

ریکاردوس بودن

بلفاست

شمارنده کارت

بیا بیا

به بالا نگاه نکن

دوک

گزارش فرانسوی

دست خدا

شاه ریچارد

شب پیش در سوهو

پیتزا لیکوریس

مادران موازی

مامان کوچولو

بدترین آدم دنیا

بهترین فیلمنامه غیراقتباسی:

کودا

سیرانو

ماشینم را بران

تل ماسه

چشمان تامی فی

شوالیه سبز

خاندان گوچی

آخرین دوئل

دختر گمشده

زمانی برای مردن نیست

عبور

قدرت شگ

تراژدی مکبث

تیک تیک بوم!

داستان وست ساید

بهترین بازیگر نقش اول زن:

جسیکا چستین (چشمان تامی فی)

اولیویا کلمن (دختر گمشده)

لیدی گاگا (خاندان گوچی)

آلانا هایم (پیتزا لیکوریس)

جنیفر هادسون (احترام)

نیکول کیدمن (ریکاردوس بودن)

جنیفر لورنس (به بالا نگاه نکن)

فرانسیس مک دورمند (تراژدی مکبث)

رناته رنزوه (بدترین آدم دنیا)

کلر راشبروک (علی و آوا)

جوانا اسکانلان (پس از عشق)

کریستین استوارت (اسپنسر)

تسا تامپسون (عبور)

ریچل زگلر (داستان وست ساید)

بهترین بازیگر نقش اول مرد:

ریز احمد (برخورد)

عادل اختر (علی و آوا)

ماهرشالا علی (آواز قو)

خاویر باردم (ریکاردوس بودن)

دنیل کریگ (زمانی برای مردن نیست)

بندیکت کامبربچ (قدرت سگ)

لئوناردو دیکاپریو (به بالا نگاه نکن)

پیتر دینکلیج (سیرانو)

آدام درایور (خاندان گوچی)

اندرو گارفیلد (تیک تیک بوم!)

استفان گراهام (نقطه جوش)

کوپر هافمن (پیتزا لیکوریس)

خواکین فینیکس (بیا بیا)

ویل اسمیت (شاه ریچارد)

دنزل واشنگتن (تراژدی مکبث)

بهترین فیلمبرداری:

بلفاست

بیا بیا

سیرانو

به بالا نگاه نکن

تل ماسه

گزارش فرانسوی

خاندان گوچی

شب قبل در سوهو

پیتزا لیکوریس

کوچه کابوس

زمانی برای مردن نیست

قدرت سگ

تراژدی مکبث

داستان وست ساید

بهترین جلوه‌های ویژه:

بیوه سیاه

کروئلا

به بالا نگاه نکن

تل ماسه

جاودانه‌ها

مرد آزاد

گزارش فرانسوی

شکارچیان روح: افترلایف

مرد پادشاه

شب قبل در سوهو

ماتریکس: رستاخیز

زمانی برای مردن نیست

شانگ چی و افسانه ده حلقه

جوخه انتحاری

ونوم: بگذار کارنیج بیاید

دور دوم رای گیری‌ها که نامزدهای نهایی جایزه بفتا را تعیین خواهد کرد از ۱۴ تا ۲۷ ژانویه (۲۴ دی تا ۷ بهمن) انجام می‌شود و فهرست نامزدهای منتخب ۳ فوریه (۱۴ بهمن) اعلام خواهد شد.

مراسم اهدای جوایز بفتا ۲۰۲۲ روز ۱۳ مارس (۲۲ اسفند) در مرکز لندن برگزار می‌شود.