به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی هالیوود ریپورتر، سیدنی پوآتیه که با بازی در فیلم‌هایی چون راهی به بیرون نیست (No Way Out)، زنبق‌های مزرعه (Lilies of the Field) و در گرمای شب (In the Heat of the Night) راه را برای بسیاری از بازیگران به حاشیه رانده شده باز کرد، پنجشنبه شب (۱۶ دی) در منزلش در بورلی هیلز درگذشت.

پوآتیه با نقش‌آفرینی در فیلم زنبق‌های مزرعه به اولین مرد سیاه‌پوست تاریخ سینما تبدیل شد که جایزه اسکار بازیگری گرفت. این هنرپیشه توانا پیش از دریافت این جایزه یک بار هم برای بازی در فیلم ستیزه‌جویان (The Defiant Ones) نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده بود.

پوآتیه در سال ۲۰۰۲ برای نقش‌آفرینی‌های فوق‌العاده و حضور منحصربه‌فرد خود در صحنه از آکادمی علوم و هنرهای سینما اسکار افتخاری گرفت. این بازیگر آمریکایی-باهامایی اولین بازیگری بود که نقش شخصیت‌های سیاه‌پوست را به دور از کلیشه‌های هالیوودی بازی کرد.

پوآتیه در طول فعالیت هنری خود پنج بار نامزد جایزه بفتا و هفت بار نامزد جایزه گلدن گلوب شد و در سال ۱۹۸۲ جایزه دستاورد سینمایی سسیل بی. دمیل را از نهاد برگزار کننده جوایز گلدن گلوب دریافت کرد. این بازیگر سرشناس علاوه بر بازیگری تجربه کارگردانی را نیز داشت و ۹ فیلم بلند سینمایی ساخت.