تهران- ایرنا- ستاره فیلم‌های «ماتریکس» و «جان ویک» برای بازی در سریال «شیطان در شهر سفید» (The Devil In The White City) به تهیه‌کنندگی «مارتین اسکورسیزی» وارد مذاکره شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ددلاین، سریال شیطان در شهر سفید که با اقتباس از رمانی به همین نام از اریک لارسن ساخته می‌شود، داستان یک معمار و یک قاتل سریالی را روایت می‌کند که سرنوشتشان در نمایشگاه جهانی سال ۱۸۹۳ شیکاگو برای همیشه به هم گره می‌خورد. این سریال بیننده را در سفری از قتل، عشق و معما در عصر طلایی آمریکا با خود همراه می‌کند. اگر کیانو ریوز برای بازی در این سریال به توافق برسد، این اولین هنرنمایی وی در یک نقش تلویزیونی در آمریکا خواهد بود. لئوناردو دیکاپریو در سال ۲۰۱۰ حق اقتباس رمان شیطان در شهر سفید را خرید و قرار شد آن را به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و با همکاری استودیو پارامونت به یک فیلم بلند تبدیل کند. اما در سال ۲۰۱۹ شبکه هولو اعلام کرد این پروژه را به عنوان یک سریال بزرگ و پرهزینه به تهیه‌کنندگی لئوناردو دیکاپریو و مارتین اسکورسیزی پیش خواهد برد. تاد فیلد، فیلم‌نامه‌نویس، کارگردان، هنرپیشه و تهیه‌کننده آمریکایی دو قسمت اول این سریال محدود را کارگردانی می‌کند. خبر احتمال همکاری کیانو ریوز در سریال شیطان در شهر سفید، در شرایطی منتشر می‌شود که فیلم ماتریکس: رستاخیز از او در روزهای پایانی سال گذشته میلادی روی پرده سینماها رفت. جان ویک ۴ با بازی ریوز در نقش اصلی نیز در سال ۲۰۲۳ اکران خواهد شد.