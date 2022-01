گذر فرهنگی؛ میزبانان فجر چهلم تا تسهیلات صندوق اعتباری هنر

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، مدیر امور سینماهای جشنواره فیلم فجر از ۶۲ سالن سینما برای میزبانی جشنواره فیلم فجر در تهران خبر داد.

صندوق اعتباری هنر در ادامه ارایه تسهیلات و خدمات خود به اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه، اقدام به ارایه سه نوع تسهیلات بانکی با مبالغ ۸ و ۳۰ میلیون تومانی کرده است.

ثبت‌‎نام ناشران و نمایندگی ناشران خارجی برای حضور در «دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران» از چهارشنبه پانزدهم دی‌ماه ۱۴۰۰ آغاز می‌شود.

عطاالله امیدوار نقاش و هنرمند تجسمی بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری، روز گذشته در سن ۷۵ سالگی دارفانی را وداع گفت.

دبیرکل جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: ۴هزار و ۳۴۵ هنرمند، ۱۰هزار و ۸۶۲ اثر در رشته‌های ده‌گانه به جشنواره ارسال کرده‌اند، که رشد ۳۴ درصدی در تعداد هنرمندان و رشد ۴۰ درصدی در تعداد آثار نسبت به دوره گذشته نشان می‌دهد.

گیورگی لوبژانیدزه، مترجم و ایرانشناس گرجی برای ترجمه دفتر اول «مثنوی معنوی مولانا» به زبان گرجی در نامزدی بهترین ترجمه، موفق به دریافت جایزه ادبی «صبا» شد.

فراخوان بخش ترویج خواندن جایزه استریند لیندگرن در سال ۲۰۲۳ منتشر شد.

افتخارات فرهنگی هنری ایران در جهان

نسیم ادبی و نازنین کریمی برای بازی در فیلم «دم غروب، زعفرانیه» به ترتیب برنده جایزه بهترین نقش مکمل زن و بهترین بازیگر نقش اول زن از جشنواره بین‌المللی lift india در هندوستان شدند.

فیلم کوتاه «اعلامیه» به کارگردانی معین ضرابی در دومین حضور بین‌المللی خود به بلژیک رسید.

فیلم «قهرمان» به کارگردانی اصغر فرهادی در دو شاخه از ششمین دوره از جوایز منتقدان مستقل شیکاگو نامزد دریافت جایزه شد.

فیلم کوتاه «حاصل» به کارگردانی پوریا پروینی و تهیه‌کنندگی مهدی معمارزاده زنجانی در دومین حضور بین‌المللی خود، در انگلستان به نمایش درمی‌آید.

مستند «اینجا کن است، اینجا کن نیست» به جشنواره بین‌المللی فیلم صوفیا منار بلغارستان راه یافت.

فیلم کوتاه «پارادوکسیکال» ساخته نیما شاهرخ شاهی در ادامه حضورهای بین‌المللی خود به جشنواره ناکس اروگوئه راه پیدا کرد.

اخبار فرهنگ و هنر بین الملل

موزه «هانس کریستین اندرسن» پس از هفت سال از بازسازی، فضایی ایجاد کرده است که گردشگران می‌توانند در آن به دنیای قصه‌های کودکانه این نویسنده معروف قدم بگذارند.

جایزه موسیقی گرمی ۲۰۲۲ به دلیل شیوع ویروس کرونا، برای دومین سال متوالی به تعویق افتاد.

ستاره فیلم‌های «ماتریکس» و «جان ویک» برای بازی در سریال «شیطان در شهر سفید» (The Devil In The White City) به تهیه‌کنندگی «مارتین اسکورسیزی» وارد مذاکره شد.

یک نسخه نایاب از شماره اول داستان مصور «هالک شگفت‌انگیز»، نزدیک به نیم میلیون دلار فروخته شد.

خوانندگان روزنامه نیویورک تایمز رمان «کشتن مرغ مینا» را به عنوان بهترین کتاب صدوبیست‌وپنج سال گذشته انتخاب کردند.

«اما واتسون» ستاره فیلم هری پاتر در حساب کاربری رسمی اینستاگرام خود تصویری در حمایت از فلسطینی ها منتشر کرد که مورد انتقاد مقامات رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی حمایت شد.

موزه ملی آمستردام عکسی بزرگ و واضح از تابلوی «گشت شبانه» منتشر کرد که تمام جزئیات این شاهکار هنری در آن قابل رویت است.

مراسم اهدای جوایز اسکار نودوسوم با افت ۶۰ درصدی در آمار مخاطبان، رکورد کمترین بیننده را در تاریخ اسکار شکست.

«بتی وایت»، ستاره پیشکسوت تلویزیون آمریکا که با سریال «دختران طلایی» شناخته می‌شد قبل از آغاز ۱۰۰ سالگی درگذشت.

سریال «وانداویژن» بالاترین آمار دانلود غیرقانونی سریال‌های خارجی را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داد.

آمریکا میراث قاچاق ایتالیا را که برای دهه‌ها زینت‌بخش کلکسیون‌های آمریکایی بود، به کشور مبدا بازگرداند.

«بتمن» با بازی رابرت پتینسون، قسمت دوم از فیلم علمی-تخیلی «آواتار» و «قاتلان ماه کامل» اثر اسکورسیزی، از جمله فیلم‌های موردانتظاری هستند که در سال ۲۰۲۲ اکران خواهند شد.

گروهی از فعالان اهل آسیا به دلیل تمسخر لهجه آسیایی در «پیتزا لیکوریس» خواستار تحریم این فیلم از سوی جوایز و جشنواره‌های سینمایی شدند.

فیلم «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» پس از رکوردشکنی‌های متعدد و درخشش در گیشه‌ آمریکا، بیشترین فروش سینمایی در شب سال نوی میلادی را نیز به خود اختصاص داد.