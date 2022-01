به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، سینمای ایران این روزها دوران طلایی خود را در فرانسه پشت سر می گذارد، حقیقتی که هم از استقبال مردم از فیلم‌های اکران شده در این کشور و هم از نظرات منتقدان به خوبی مشهود است.

جمعی از منتقدان مجرب فرانسوی در استقبال از سال جدید میلادی به معرفی برترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ در سینماهای فرانسه پرداختند. در این فهرست فیلم متری شش و نیم که در فرانسه با عنوان قانون تهران شناخته می‌شود، در کنار دیگر شاهکارهای سینمایی چون سرزمین آواره‌ها از کلویی ژائو، ماشینم را بران ساخته ریوسوکه هاماگوچی، توهمات از دست رفته به کارگردانی خاویر جیانولی، آخرین دوئل ساخته ریدلی اسکات، الین از والری لمرسیه و گریه کن ماچو از کلینت ایستوود قرار گرفت.

تارنمای فرانس اینتر (France Inter) درباره دومین فیلم سعید روستایی که بیش از ۲۷ میلیارد تومان در گیشه ایران فروش کرد، می‌نویسد: (فیلم قانون تهران) یک فیلم مهیج است که در دوره گذشته جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز با تشویق ایستاده تماشاگران روبه‌رو شد. این فیلم با تعقیب و گریز پلیس تهران با یک موادفروش بزرگ به نام ناصر خاکزاد شروع می‌شود، آن هم در کشوری که حتی به همراه داشتن کوچکترین مقدار از مواد مخدر هم مجازات اعدام دارد. قانون تهران یکی از بزرگترین موفقیت‌های سینمایی در ایران است.

درخشش فیلم‌های ایرانی در فرانسه به همین‌جا خلاصه نمی‌شود؛ فردریک گاول، منتقد فرانسوی، دیروز (۱۱ دی) در صفحه توییتر خود به معرفی برترین فیلم‌های سال ۲۰۲۱ در سینماهای فرانسه پرداخت. با توجه به استقبالی که امسال در فرانسه از فیلم‌های ایرانی شد، تعجبی ندارد که از ۱۰ فیلم نقل شده در این فهرست، سه فیلم ایرانی هستند.

در فهرست گاول، فیلم‌های متری شش و نیم، قهرمان و شیطان وجود ندارد در کنار فیلم‌هایی چون اونودا- ۱۰ هزار شب در جنگل (Onoda: ۱۰,۰۰۰ Nights in the Jungle)، مرا محکم در آغوش بگیر (Serre-moi fort)، بندتا (Benedetta)، اولین گاو (First Cow)، سرزمین آواره‌ها (Nomadland)، آنت (Annette) و آخرین دوئل (The Last Duel) قرار گرفتند.

فیلم متری شش و نیم فیلمی به نویسندگی و کارگردانی سعید روستایی و تهیه‌کنندگی سید جمال ساداتیان و محصول سال ۱۳۹۷ ایران است.

این فیلم نخستین بار در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به روی پرده رفت و موفق شد برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شود. بعد از ابد و یک روز، این فیلم دومین همکاری سعید روستایی با نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار و پیمان معادی است.

نام فیلم برگرفته از خاطره ناصر خاکزاد، متهم پرونده مواد مخدر است که در بخشی از سکانس دادگاه روایت می‌کند که کفن برادرش را متری شش و نیم خریدند.

قهرمان که در هفتادوچهارمین جشنواره فیلم کن برای اولین بار به نمایش درآمد و موفق به دریافت جایزه بزرگ هیات داوران این جشنواره شد، داستان مردی به نام رحیم را روایت می‌کند که از همسر اولش جدا شده و یک پسربچه مبتلا به لکنت زبان دارد. رحیم که سه سال به دلیل بدهی در زندان بوده، در یک مرخصی دو روزه سعی می‌کند سرنوشت خود را تغییر دهد اما به زودی در تاری تنیده شده از دروغ‌های مصلحتی گرفتار می‌شود.

این فیلم که نماینده ایران در نودوچهارمین دوره از جوایز اسکار نیز هست با بازی امیر جدیدی، محسن تنابنده، فرشته صدر عرفایی، سارینا فرهادی و جمعی از بازیگران بومی شیراز تصویری پرجنب و جوش از شهر شیراز به نمایش می‌گذارد و آن را با نقد اجتماعی همراه می‌کند. فرهادی در این فیلم، یک حکایت اخلاقی پیچیده را با تعلیقی ملموس تلفیق می‌کند.

درام شیطان وجود ندارد از محمد رسول‌اف با بازی احسان میرحسینی، شقایق شوریان، کاوه آهنگر، دریا مقبلی، محمد ولی‌زادگان، مهتاب ثروتی، ژیلا شاهی، محمد صدیقی‌مهر و باران رسول‌اف محصول مشترک آلمان، جمهوری چک و ایران است.

این فیلم که در هفتادمین دوره جشنواره بین‎‌المللی فیلم برلین نیز به نمایش درآمد و برنده جایزه خرس طلایی شد، با روایت چهار داستان از چهار شخصیت به مسئله مجازات اعدام در عراق می‌پردازد.