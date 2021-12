به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از تارنمای کوارتز (Quartz)، مردم آمریکا در سال کرونایی ۲۰۲۱ به مطالعه طیف متنوعی از کتاب‌ها و آثار نویسندگان مختلف روی آوردند. نتایج مطالعه‌ای که بر روی ۱۴ کتابخانه عمومی در بزرگترین‌ شهرهای آمریکا انجام شد، نشان می‌دهد در این ۱۲ ماه کتاب‌های داستانی بیش از سایر ژانرها مورد استقبال قرار گرفتند و محبوب‌ترین کتابهای این ژانر در نزد خوانندگان آمریکایی عبارت بودند از نیمه در حال محو شدن (The Vanishing Half) نوشته بریت بنت، جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند (Where the Crawdads Sing) از دیلیا اونز، کتابخانه نیمه شب (The Midnight Library) به قلم مت هیگ و چهار باد (The Four Winds) اثر کریستین هانا.

از بین کتابهای غیرداستانی کتابی که بیش از همه به امانت گرفته شد، نگاه قبیله‌ای: ریشه نارضایتی‌های ما (Caste: The Origins of Our Discontents ) اثر ایزابل ویلکرسون بود. در حوزه کتابهای کودک، کتاب خاطرات یک بچه چلمن: مخمصه (Diary of a Wimpy Kid: The Deep End) از جف کینی محبوب‌ترین کتاب در بین اعضای این کتابخانه‌ها شد و پس از آن مجموعه کتاب‌های پلیس قهرمان (Dog Man) اثر دیو پیلکی در مقام دوم محبوبیت ایستاد.

خانه‌نشینی و بازار داغ کتاب‌های الکترونیک

همانطور که انتظار می‌رفت، کتاب‌های الکترونیکی در یک سال گذشته با استقبال بالای خوانندگان مواجه شدند. کتاب چهار باد کریستین هانا محبوب‌ترین کتاب الکترونیک در نزد اعضای کتابخانه‌های آمریکایی بود و در پنج کتابخانه بیشترین تعداد مخاطب را داشت. اعضای سه کتابخانه نیز بیش از هر کتاب الکترونیک دیگری نسخه دیجیتال کتاب نیمه در حال محو شدن از بریز بنت را به امانت گرفتند.

اگرچه همه‌گیری کرونا، به ویژه در دورانی که کتابخانه‌ها تعطیل بودند، حجم به امانت گرفتن کتابهای دیجیتال را افزایش داد اما به امانت گرفتن کتابهای الکترونیک قبل از سال ۲۰۲۰ نیز روبه افزایش بود. کویین اسمیت (Quinn Smith)، معاون کتابخانه عمومی سالت لیک سیتی در این باره می‌گوید: سال به سال شاهد رشد استفاده از کتاب‌های الکترونیک بوده‌ایم. اعضا از آسانی دانلود کتابهای الکترونیک و کتابهای صوتی لذت می‌برند و همه گیری کرونا هم مطالعه کتابهای دیجیتال را برای مدتی به تنها گزینه موجود تبدیل کرد.

کتابخانه‌های آمریکا هم چون دیگر نقاط جهان هر ساله بودجه مختص کتابهای الکترونیک را افزایش می‌دهند؛ هارولد اسکالانته (Harold Escalante)، معاون کتابخانه شارلوت مکلنبرگ، در این باره می‌گوید: هر سال باید بودجه کتابهای الکترونیک را افزایش دهیم تا بتوانیم پاسخ‌گوی تقاضای اعضا باشیم به ویژه پس از آن که اعضا پی می‌برند چقدر به امانت گرفتن و خواندن یک کتاب روی ابزارهای الکترونیک شخصی‌شان راحت است.