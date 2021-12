به گزارش روز یکشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه خبری ساینس، این یافته‌ها به دنبال تجزیه و تحلیل نمونه خون و فعالیت ژنتیکی بیش از ۱۰۰ داوطلب که قبل و بعد از مدیتیشن صورت گرفت، به دست آمده است. این مطالعه نشان می‌دهد مدیتیشن فعالیت صدها ژن را که به طور مستقیم در تنظیم پاسخ ایمنی نقش دارند، افزایش می‌دهد.

محققان علوم اعصاب دانشگاه فلوریدا تاکید کردند که آزمایش آن‌ها شامل جلسات ۱۰ ساعته مدیتیشن بود که به مدت هشت روز متوالی در سکوت کامل انجام شد که انجام آن برای افراد عادی مشکل است؛ ولی می‌توان آن را بیش از هشت روز، ولی در مدت زمان کمتری در روز انجام داد.

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد مدیتیشن می‌تواند نقش مهمی در درمان بیماری‌های مختلف مرتبط با ضعف سیستم ایمنی داشته باشد.

محققان در تلاشند تا نتیجه مدیتیشن ۲۰ دقیقه‌ای را در یک بازه ۴۸ روزه مورد بررسی قرار دهند که انجام آن برای تمام افراد امکان‌پذیر باشد.

این محققان در ادامه آزمایش دیگری ترتیب دادند که در آن ۱۰۶ مرد و زن با میانگین سنی ۴۰ سال شرکت کردند. در این مطالعه نمونه خون بیمار چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. از این افراد پنج تا هشت هفته قبل از مراقبه، دقیقا قبل از شروع مراقبه و سه ماه پس از مراقبه آزمایش شد. جلسات مراقبه هم ۱۰ ساعت در روز در سکوت کامل بود.

نتایج نشان داد فعالیت ۲۲۰ ژن مرتبط با ایمنی، شامل ۶۸ ژن که به اصطلاح در فعالیت سیگنال‌دهی اینترفرون شرکت دارند، افزایش می‌یابد. این سیگنال‌دهی برای ایجاد ایمنی موثر در برابر شرایط مختلفی از جمله سرطان، بیماری ام‌اس و کرونا موثر است.

نتایج این مطالعه در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.