«مرد عنکبوتی»، در مسیر تبدیل به تنها فیلم میلیارد دلاری سال

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از تارنمای شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی، فیلم مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست پس از رکوردشکنی‌های مکرر در گیشه آمریکای شمالی، حالا در مسیر تبدیل به تنها فیلمی قرار دارد که در نزدیک به دو سال گذشته برای اولین بار از مرز یک میلیارد دلار فروش در گیشه جهانی عبور می‌کند.

این فیلم از دنیای سینمایی مارول در کمتر از یک هفته از اکران، ۷۵۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار در گیشه جهانی فروش کرد و به سومین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۱ تبدیل شد؛ براساس آمار منتشر شده از موسسه کام اسکور، فیلم چینی نبرد دریاچه چانگ‌جین (The Battle of Lake Changjin) با ۹۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار فروش، پرفروش‌ترین فیلم حال حاضر گیشه جهانی و دیگر فیلم چینی سلام مامان (Hi, Mom) با ۹۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار فروش، دومین فیلم پرفروش سال است.

مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست پس از بیش از ۶۰۰ میلیون دلار در سه روز اول اکران، در روز دوشنبه و سه‌شنبه نیز به فروش بزرگ خود ادامه داد و بیش از ۱۵۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرد و حالا در آستانه ورود به دومین آخر هفته از اکران انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه داشته باشد. براساس پیش‌بینی‌ها، مرد عنکبوتی جدید در سه روز پیش‌رو چیزی بین ۵۰ و ۷۰ درصد از فروش افتتاحیه خود بلیت خواهد فروخت و به سادگی از مرز ۱ میلیارد دلار فروش عبور می‌کند. اگر چنین اتفاقی در سه روز پیش‌رو نیفتند هم به احتمال زیاد در هفته آینده ممکن خواهد شد؛ زیرا هرساله در هشت روز فاصله میان شب کریسمس و شب سال نو صنعت سینما رونق می‌گیرد. براساس آمار منتشر شده توسط کام اسکور، میزان فروش در این یک هفته خاص حدود ۴ و نیم درصد فروش کل سال گیشه را به خود اختصاص می‌دهد.

جف باک، تحلیل‌گر ارشد کمپانی اگزیبیتر ریلیشنز (Exhibitor Relations) درباره احتمال رکوردشکنی مرد عنکبوتی جدید می‌گوید: فروش یک میلیارد دلاری نقطه عطفی بود که در دوران پیش از کرونا عادی شده بود و حالا این موفقیت باید توسط سینمادوستان جشن گرفته شود چون بسیاری از آنها اعتقاد داشتند رسیدن به فروش ۱ میلیارد دلاری در این دوره و زمانه دیگر ممکن نیست.

فیلم مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست به کارگردانی جان واتس با حضور سه شخصیت منفی شناخته‌شده و قدیمی با بازی ویلم دفو (مرد عنکبوتی سال ۲۰۰۲)، آلفرد مولینا (مرد عنکبوتی ۲ سال ۲۰۰۴)، جیمی فاکس (مرد عنکبوتی شگفت انگیز ۲ سال ۲۰۱۴) و تیمی از ستارگان هالیوودی از جمله تام هالند، زندایا کلمن، بندیکت کامبربچ، جیکوب باتالون، مریسا تومی، جان فاورو و بندیکت وانگ، سه نسل از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی را با هم ترکیب می‌کند.

داستان این فیلم گیشه‌پسند از جایی شروع می‌شود که هویت مرد عنکبوتی برای اولین بار فاش شده و پیتر پارکر از دکتر استرنج می‌خواهد به کمک جادو محرمانه بودن را به او برگرداند اما این کار حفره‌ای در جهان ایجاد می‌کند و قدرتمندترین افراد شروری که تاکنون مرد عنکبوتی در هر جهانی با آنها مبارزه کرده است، آزاد می‌شوند.