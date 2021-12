برندگان جایزه ادبی «هوگو ۲۰۲۱» معرفی شدند

به گزارش روز سه‌شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین، مجمع جهانی علمی-تخیلی وورلدکان طی مراسمی در واشنگتن دی.سی. برندگان این دوره از جایزه ادبی هوگو برای بهترین آثار علمی-تخیلی و فانتزی را اعلام کرد و جایزه بهترین رمان علمی- تخیلی سال برای رمان اثر شبکه‌ای (Network Effect) به مارتا ولز (Martha Wells)، نویسنده ۵۷ ساله آمریکایی رسید.

این ششمین سال متوالی است که یک نویسنده زن این جایزه معتبر ادبی را دریافت می‌کند. سال پیش آرکادی مارتین با رمان خاطره‌ای به نام امپراتوری (A Memory Called Empire) برنده این جایزه شد و سال ۲۰۱۹ مری رابینت کووال این افتخار را نصیب خود کرد. پیش از آن نیز رابینت کووال، ان. کی. جمیسین، نویسنده سیاهپوست آمریکایی، برای سه سال متوالی این جایزه را از آن خود کرده بود.

ولز همچنین موفق شد با مجموعه داستان‌های خاطرات ربات آدمکش (The Murderbot Diaries) جایزه هوگو برای بهترین مجموعه داستانی را نیز از آن خود کند. نگی وو (Nghi Vo) با کتاب ملکه نمک و بخت (The Empress of Salt and Fortune) جایزه بهترین رمان کوتاه را برد و جایزه بهترین رمان خیلی کوتاه (ناولت) به کتاب دو حقیقت و یک دروغ (Two Truths and a Lie) از سارا پینسکر رسید. جایزه هوگو برای بهترین داستان کوتاه نیز به داستان فلزی که در تاریکی همچون خون است (Metal Like Blood in the Dark) به قلم تی. کینگ فیشر اهدا شد.

جایزه هوگو قدیمی‌ترین و مهمترین جوایز در زمینه داستان‌نویسی در ژانر علمی-تخیلی و فانتزی به شمار می‌رود که به افتخار هوگو گرنزبک (Hugo Gernsback)، بنیان‌گذار نخستین مجله علمی-تخیلی جهان و یکی از پدران این ژانر، به این اسم نام‌گذاری شده‌است. این جایزه از سال ۱۹۵۵ هر ساله توسط مجمع جهانی علمی-تخیلی وورلدکان (Worldcon) اعطا می‌شود.