به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از دانشگاه آزاد اسلامی محمد مهدی طهرانچی امروز دوشنبه در همایش گرامی داشت وحدت حوزه و دانشگاه که در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد افزود: آنچه در دانشگاه‌های ما وجود دارد، استقلال علم و دین است، به طوری که کلاس‌های معارف و علوم طبیعی هرکدام به کارکرد خود می‌پردازند.

وی بر لزوم توجه به «چیستی» وحدت حوزه و دانشگاه تأکید کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه موضوع وحدت حوزه و دانشگاه دارای ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی است، تصریح کرد: هنوز بعد از ۴۲ سال، چیستی وحدت حوزه و دانشگاه به درستی درک نشده و هرچه در این باره مطرح می‌شود، برداشت‌های متفاوت از این مقوله است. واقعیت این است که اگر «چیستی» را به درستی درک نکنیم، چرایی را نمی‌فهمیم و در «چگونگی» به انحراف می‌رویم.

طهرانچی اضافه کرد: شاید تکرار این جلسات برای بررسی موضوع «چگونگی» وحدت حوزه و دانشگاه باشد، اما «چیستی» همچنان جای بحث دارد و باید جلسات بیشتری به آن اختصاص داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: نیم قرن پس از مطرح شدن نظریه وحدت حوزه و دانشگاه توسط امام خمینی (ره)، مبحث « The Conflict Between Religion And Science» در غرب مطرح شد و درمقابل تعارض علم و دین، یک نظریه چهاروجهی شامل وحدت، استقلال، گفت‌وگو و تعارض ارائه شد که این موضوع نشان از اهمیت وحدت علم و دین دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، کسی نباید در آموزش عالی زمامدار مسئولیت شود، مگر آنکه در «چیستی» نظریه وحدت حوزه و دانشگاه اشراف لازم را داشته باشد.

وی جدا شدن علوم عقلی و طبیعی از علوم نقلی را سبب نزول تمدن اسلامی دانست و توضیح داد:‌ پیش از ایجاد مدارس نظامیه در قرن پنجم، علوم طبیعی، الهیات و علوم عقلی باهم تدریس می‌شد، اما پس از آن، علوم عقلی و طبیعی از مدارس خارج شد و علوم نقلی و خانقاه به عنوان مکاتب اشراقی توسعه پیدا کرد که ماحصل آن افرادی همچون ابوسعید ابوالخیر در قرن پنجم و حافظ شیرازی در قرن هشتم بود، اما با این روند، وحدتی که در این علوم شکل گرفته بود، از بین رفت و نزول تمدن اسلامی آغاز شد.

این استاد فیزیک دانشگاه با بیان اینکه آنچه در کلان به عنوان علم غرب وارد دانشگاه شد، نمی‌تواند با علم دین پیوند بخورد، تصریح کرد: برخلاف نظر برخی علمای تاریخ علم که معتقدند دوره اسلامی فقط علم یونان را گرفت و همان را تحویل داد، در واقع پس از اسلام، مکتب علمی شکل گرفت و پایه‌های علم که از یونان آمده بود، در اسلام قوام یافت، اما در علم غرب، ربوبیت خدا حذف شده و این علم تنها به خالقیت پرداخته است، در حالی که آنچه نظام‌ساز است، ربوبیت خداوند متعال است.

طهرانچی اضافه کرد: اگر «چیستی» وحدت حوزه و دانشگاه و علم و دین را درمقابل تعارض این دو بدانیم، «چرایی» این وحدت منجر به تمدن نوین اسلامی خواهد شد و «چگونگی» و اداره دانشگاه معطوف به آن خواهد شد.

وی در پایان از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خواست تا در ادامه جلسات اندیشه تمدن‌ساز، به تبیین و بررسی مباحث مقام معظم رهبری درباره وحدت حوزه و دانشگاه بپردازند.

همایش وحدت حوزه و دانشگاه صبح امروز با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه در سالن اجتماعات کتابخانه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد.