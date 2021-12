به گزارش روز دوشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه نشنال، نسخه هالیوودی از فیلم آخرالزمانی قطار بوسان که با نام آخرین قطار به مقصد نیویورک (Last Train to New York) به کارگردانی تیمو جاهجانتو و براساس فیلمنامه‌ای از گری دوبرمن ساخته می‌شود، ۲۳ آوریل سال ۲۰۲۳ (۳ اردیبهشت ۱۴۰۲) اکران خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتری درباره داستان و تیم بازیگران این فیلم منتشر نشده است.

وقتی اولین بار در ماه فوریه (بهمن- اسفند ۹۹) خبر ساخت فیلم آخرین قطار به مقصد نیویورک اعلام شد، برخی از طرفداران قطار بوسان در شبکه‌های اجتماعی تصمیم ساخت نسخه هالیوودی این فیلم را زیرسوال بردند. اما با وجود هجمه‌ای که علیه این فیلم به وجود آمده بود، جاهجانتو در حساب توییتری خود تاکید کرد طرفداران قطار بوسان را ناامید نخواهد کرد.

نسخه کره‌ای این فیلم ترسناک به کارگردانی یون سانگ هو و بازی گونگ یو، ما دونگ سئوک و کیم سوآن اولین بار در جشنواره فیلم کن سال ۲۰۱۶ به نمایش درآمد و ضمن به دست آوردن نقدهای مثبت به فیلمی پرفروش در گیشه جهانی تبدیل شد. استقبال از این فیلم به حدی بود که در سال ۲۰۲۰ قسمت دوم آن با نام شبه جزیره ساخته شد و روی پرده سینماها آمد.

قطار بوسان داستان مهیج مسافران یک قطار را در جریان شیوع ویروس زامبی در کره جنوبی روایت می‌کند. شاید این فیلم در نگاه اول یک فیلم ترسناک معمولی به نظر برسد اما داستان آن زوایا و ریزه‌کاری‌های مختلفی دارد.

یون سانگ هو از زمان ساخت این فیلم حسابی مشغول کار بوده است. وی علاوه بر کارگردانی فیلم سینمایی شبه جزیره ساخت سریال فانتزی، ترسناک و اکشن اهالی جهنم از نتفلیکس را نیز برعهده داشته که این روزها به یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های این سرویس پخش اینترنتی تبدیل شده است. اگرچه وی برای ساخت فصل دوم از این سریال با نتفلیکس در حال همکاری است اما احتمال ساخت سومین قسمت از مجموعه قطار بوسان را نیز رد نکرده است.

وی در گفت‌وگو با ورایتی در این باره گفت: شخصا برای آنچه پس از ماجراهای فیلم شبه جزیره اتفاق می‌افتد، ایده‌هایی دارم و دوست دارم آنها را در قالب یک فیلم پیاده کنم. با وجود این، در حال حاضر پروژه‌های زیادی در دست دارم و فکر می‌کنم باید به ایده‌هایم سروسامانی بدهم و ببینم روی چه چیزی باید کار کنم.