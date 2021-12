به گزارش ایرنا،‌ بهرام بهبهانی دبیر جشنواره تئاتر عروسکی مجازی با اعلام این خبر گفت: داوران مرحله نهایی، شامل بهروز غریب‌پور (رئیس هیئت‌داوران)، کارن اسمیت (رئیس یونیمای جهانی) از آمریکا، خانم تامار تساگارلی (استاد دانشگاه تفلیس) از گرجستان، دیمیتری ژاژنو (دبیر یونیمای جهانی) از بلژیک و گئورکی آپخاواز (استاد دانشگاه تفلیس) از گرجستان، پس از دیدن آثار و جلسات متعدد داوری به‌صورت مجازی، نمایش‌های زیر را در سه بخش اصلی نامزدهای دریافت جوایز اعلام کردند.

بر این اساس کیانا شهروزی، یلدا فاضل، ناهید قربانی، هدا بخشوده، شهرزاد حاجی‌آقامحمد و زهرا عظیمی‌نیا به عنوان کاندیداهای بخش طراحی و ساخت معرفی شدند.

همچنین در بخش کودک و نوجوان نمایش‌های سفر موش سبز، زهرا عظیمی‌نیا از رشت، la cigan et la fourmi از الجزایر، moz!sit with me از اتریش، like spring مهتاب شمس از انگلیس، میشه الهام دارابی از تهران به عنوان مامزدهای نهایی انتخاب و معرفی شدند.

هیات داوران جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی مجازی در بخش تئاتر بزرگسال نمایش‌های زمین بیچاره، به کارگردانی مجید بشکال از بندرعباس، ololtik از مکزیک، آخرین نوار کراپ به کارگردان راضیه پاشایی از تهران، مکبث به کارگردانی کاوه مهدوی از تهران و شنل قرمزی به کارگردانی فاطمه عسگری از اصفهان را به عنوان نامزدهای نهایی معریف کردند.

بنا به اعلام جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی مجازی،‌ این جشنواره به کارهای برتر در بخش‌های ایده‌های نو، ایده‌های اجرایی، بازی‌دهی عروسک، طراحی صحنه، نگاه به محیط‌زیست و... دیپلم افتخار و جوایزی اهدا خواهد کرد.

دومین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی مجازی، به دبیری بهرام بهبهانی از ۲۰ تا ۲۵ آذر برگزار شد و مراسم اختتامیه جشنواره به‌صورت حضوری و مجازی برای سی آذرماه (شب یلدا) پیش‌بینی شده است.