به گزارش ایرنا، بنگاه اقتصادی به تعبیر علمی مجموعه‌ای از منابع انسانی، مالی، وسایل تولید، علم فنی و هر گزینه‌ای است که برای تولید کالا و ارائه خدمات مورد نیاز باشد تا در نهایت رشد و توسعه، ایجاد درآمد، اشتغال و حتی کاهش فقر را برای منطقه مورد نظرش فراهم کند.

حضور بنگاه‌های اقتصادی در قالب سازمان‌ها، موسسه‌های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی در بخش‌های گوناگون صنعت، کشاورزی و خدمات یک امتیاز اقتصادی است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته به خوبی تاییدش می‌کند. از تجربه شنیده و اثبات شده کشورهای توسعه‌یافته که بگذریم در کشور خودمان و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دیگر وجود و حضور بنگاه‌های اقتصادی تکان‌های مثبتی به اقتصاد داده تکان‌هایی که توانسته تا حدی بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفع فقر موثر باشد.

از زمانی که یادم است و تحقیق هم کردم این تکانه‌های اقتصادی و وجود و حضور بنگاه‌های اقتصادی توانمند در تمام کشورمان مساوی نبوده به زبان ساده‌تر بعضی استان‌ها و مناطق که به قولی دستشان به دهانشان می‌رسید و از گذشته سری میان سرها و امکاناتی داشتند بهره بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، متوسط و کوچک برده اند و به نوعی در برهه‌هایی شهرشان را آباد و مردمانشان را خوشحال کردند.

در بحث حضور و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی حالا انگار نوبت به سیستان و بلوچستان هم رسیده و استاندار و تفکرات اقتصادیش می‌خواهد راه طولانی توسعه این استان را کوتاه و ما را هم به داشتن استانی آباد امیدوار کند.

چرایی حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه، بر اهمیت و نقش بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ در اقتصاد و همچنین بر سهم این بنگاه‌ها در ارتقاء توان رقابتی صنایع تاکید شده و در مواد قانونی مختلف این برنامه‌ها صرفه اقتصادی در تولید و کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ، برخورداری از فرصت‌های رشد سریع، پدیده جهانی شدن و تغییر در محیط رقابتی بازارها، مبارزه با بیکاری، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی، توسعه مناطق محروم با ایجاد شهرک‌های صنعتی، پارک‌های صنعتی و تمرکززدایی و بومی‌سازی صنعت در مناطق محروم از مهمترین هدف‌های بنگاه‌های اقتصادی برشمرده شده هدف‌هایی که می‌تواند چرایی ایجاد و حضور این بنگاه‌های اقتصادی را در سیستان و بلوچستان توجیه کند.

در همین ارتباط و برای گفتن این چرایی‌ها می‌توان لیست بلند بالایی از مفاهیم انتزاعی را تنظیم کرد و گفت اما به ۲ مورد از مهمترین چرایی‌های ایجاد و حضور بنگاه‌های اقتصادی در سیستان و بلوچستان کفایت کردیم.

۱. تحول سیستم اقتصادی :

این موضوع تحول سیستم اقتصادی و نقش ویژه بنگاه‌های اقتصادی در مقالات متعدد جهانی به اثبات رسیده و دانشگاه جهانی کار (GLU) به عنوان یک شبکه بین‌المللی از دانشگاه‌ها در مقالات متعددش به این موضوع اشاره دارد و یکی از همین مقاله‌ها با عنوان انگلیسی "The role of small and medium-sized enterprises in development: What can be learned from the German experience" با انتشار تصویر زیر مقایسه خوبی در میان کشورهایی که از این بنگاه‌ها استفاده و سیستم اقتصادیشان را متحول کرده‌اند داشته است.

تحول سیستم اقتصادی منطقه یکی از مهمترین چرایی‌های حضور بنگاه‌های اقتصادی در سیستان و بلوچستان است موضوعی که وقتی با استاندار این استان مصاحبه‌ای مفصل داشتم به آن اشاره کرد و در همین ارتباط گفت که: بنگاه‌های اقتصادی با حضور پررنگ در این استان می‌توانند زیربناها را توسعه و صنایع مرتبط با خود را تشکیل دهند.

۲. اشتغال:

ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی در خلق فرصت‌های شغلی از دیگر چرایی‌هاست موضوعی که برای سیستان و بلوچستان با جمعیت جوان و چشم انتظار کارش دارای اهمیت است و مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان هم با تاکید بر آن توضیح داده بود که ما باید برای ایجاد اشتغال در این استان ترکیبی از بنگاه‌های بزرگ و صنایع کوچک و خرد را داشته باشیم زیرا این بنگاه‌های بزرگ درصورت حضور در منطقه عامل ایجاد صنایع کوچک شده و محیط اطراف خود را خیلی تحت تاثیر قرار خواهند داد. در رابطه با این صحبت استاندار تحلیل‌های اقتصادی این مقاله داخلی با عنوان (بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغالزایی، رقابت پذیری صنعتی و فناوری اطلاعات و نوآوری در فضای کسب و کار در ایران بهترین تایید است.)

حضور بنگاه‌های اقتصادی در سیستان و بلوچستان

بنگاه‌های فولادی و معدنی شناخته شده کشورمان مثل گل‌گهر، مس سرچشمه، مس ملی ایران و شستا در همین سال‌های اخیر حضورهای گوناگونی در سیستان و بلوچستان داشتند حضوری که جای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ اصفهانی مثل ذوب‌آهن و فولاد در میانشان بسیار خالی بود اما به لطف خدا و رایزنی‌های استاندار سیستان و بلوچستان اواسط آذرماه منصور یزدی زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با دستانی پر به این استان آمد و گفت: ذوب آهن به عنوان یک صنعت پیشتاز در کشور با حضور در سیستان و بلوچستان سعی دارد با کمک مردم و استفاده از ظرفیت‌های موجود این استان در میدان توسعه پایدار اقتصادی جنوب شرق کشور ایفای نقش کند.

استاندار سیستان و بلوچستان در همین ارتباط تاکید کرد که همه بنگاه‌های فولادی و معدنی در سیستان و بلوچستان به جز ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان حضور داشتند که آنهم با پیگیری‌های انجام شده زمینه حضور و سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز فراهم شده و به یاری خدا درآینده نزدیک در این استان حضور می‌یابند.

البته نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان اعتقاد داشت که صرفا نباید به بنگاه‌های اقتصادی موجود اکتفا کرد بلکه باید بتوانیم به سمت رده‌های بعدی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مثل کاله، زر ماکارون، شیرین عسل، میهن، پوشاکی‌های بزرگ و ایجاد پتروشیمی‌ها نیز برویم.