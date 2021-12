به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش که با حمایت مرکز تحقیق و توسعه همراه اول آغاز به کار کرده بود، روز پنجشنبه ۲۵ آذر به کار خود پایان داد.

این رویداد با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری اطلاعات، انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای پژوهشی و صنعتی در این زمینه، با تمرکز بر زمینه های نو و کاربردهای آن برگزار شد.

در همین راستا و در جریان آخرین روز از برگزاری این کنفرانس، معاون راهکارهای دیجبتال و هوشمندسازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول نیز ارائه ای با موضوع هوشمندسازی صنعت مخابرات (راهکارهای تبدیل داده اپراتوری به دانش و ارزش افزوده) داشت.

مدیران نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور نیز در این کنفرانس به مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع Internet of Everything for the Future و همچنین پنل تخصصی تحول دیجیتال در اپراتورهای تلفن همراه پرداختند.

امروزه نقش و اهمیت داده بر هیچکس پوشیده نیست؛ اپراتورهای تلفن همراه با کاربرهای میلیونی هر روزه با انبوهی از داده ها مواجه می شوند که در سطح هسته شبکه ذخیره می شود.

مطالعه صورت گرفته در اپراتورهای جهانی نشان دهنده شتاب بالای پژوهش ها در جهت هوشمندسازی و استفاده هر چه بهتر از این قبیل داده ها است که می تواند زمینه ساز تحقیقات بومی و انجام پژوهش های کاربردی برای روی دیتاهای اپراتوری کشور باشد.

